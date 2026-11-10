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Büyükşehir belediye başkanı için AK Parti iddiası! Tarih bile verdi

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Büyükşehir belediye başkanı için AK Parti iddiası! Tarih bile verdi
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YENİ Parti'den istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Siyaset kulislerinde konuşulan iddiaya göre, Yüceer'in parti değişikliği için 17 Kasım tarihi öne çıkıyor. Ancak söz konusu tarihin değişebileceği belirtilirken, Yüceer'in AK Parti'ye geçişine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in YENİ Parti'den ayrılmasının ardından siyasi geleceğine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Yüceer'in Ak Parti'ye katılacağı öne sürüldü.

CANDAN YÜCEER İÇİN AK PARTİ İDDİASI

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in partisinden istifa etmesinin ardından gözler atacağı yeni siyasi adıma çevrildi. YENİ Parti'den ayrılan Yüceer'in AK Parti saflarına katılacağı iddiası, yeniden öne çıktı. 

"CANDAN YÜCEER'İN AK PARTİ'YE GEÇİŞİNİ BEKLİYORUM"

Gazeteci Hacı Yakışıklı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Yüceer'in istifa kararını önceden öğrendiğini söyleyen Yakışıklı, "Candan Yüceer’in istifasından yaklaşık bir hafta önce bu kararı aldığını öğrendim. Ancak bir kişi partisinden istifa etmeden bunu açıklamayı doğru bulmam. İstifasını bekliyordum, gerçekleşince kamuoyuyla paylaştım." ifadelerini kullandı. 

AK PARTİ'YE GEÇİŞ İÇİN 17 KASIM TARİHİ VERİLDİ

Hacı Yakışıklı'nın açıklamalarındaki en dikkat çekici ayrıntı ise Candan Yüceer'in AK Parti'ye katılabileceği tarihe ilişkin oldu. Yakışıklı, "Aldığım bilgilere göre Candan Yüceer, AK Parti’ye geçecek. 17 Kasım tarihi konuşuluyor ancak bu tarih değişebilir." dedi.

Kaynak: Haberler.com
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