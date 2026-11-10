Lens'te 9-1'lik ağır hezimetin faturası kesildi

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Eylül ayında Dino Toppmöller’in yerine göreve getirilen Yannick Cahuzac’ın Fransa Ligue 1 ekibi Lens ile macerası yaklaşık iki ay sürdü.

CAHUCAZ İLE YOLLAR AYRILDI

Lyon ve Troyes galibiyetleriyle sezona iyi bir giriş yapmasına rağmen performans düşüşünün önüne geçemeyen Fransız teknik adamın kulüple olan ilişiği tamamen kesildi.

9-1'LİK YENİLGİ BARDAĞI TAŞIRDI

Cahuzac'ın üzerindeki baskı, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde evlerinde İtalyan ekibi Como'ya karşı aldıkları 9-1'lik tarihi hezimetle zirveye ulaştı. Bu karşılaşmanın hemen ardından ligde Marsilya’ya sahalarında 2-1 kaybetmeleri, yönetimin karar alma sürecini hızlandırdı. Pazartesi akşamı toplanan yönetim kurulu, genç çalıştırıcı ile yolları ayırma kararı aldı ve hoca ile vedalaşıldı.

SON 5 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET

Fransız temsilcisi, son dönemde çıktığı 5 resmi müsabakanın 4'ünden yenilgiyle ayrıldı.

İşte o maçlar: