Eyüpsultan'da gecekonduda yangın: Çatı çöktü, kağıt toplayan kişi evden çıkamadı

Eyüpsultan'da gecekonduda yangın: Çatı çöktü, kağıt toplayan kişi evden çıkamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Eyüpsultan'ın İslambey Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında bir gecekonduda çıkan yangında çatı tamamen çöktü. Elektrik sobasından çıktığı iddia edilen yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Gecekonduda yaşadığı ve kağıt topladığı öğrenilen kişi, yangın anında evden çıkamayarak hayatını kaybetti.
- Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında bir gecekonduda yangın çıktı ve yangın nedeniyle gecekondunun çatısı tamamen çöktü.
- Yangında kağıt toplayarak geçimini sağlayan ve bir süredir gecekonduda yaşayan bir kişi hayatını kaybetti.
- Yangının elektrik sobasından çıktığı iddia edilirken, itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saatte söndürdü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Eyüpsultan'da gecekonduda yangın çıktı. Alevler binayı sararken, yangın sebebiyle çatı tamamen çöktü. Çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
ELEKTRİK SOBASINDAN ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ
Yangın, 02.00 sıralarında Eyüpsultan İslambey Mahallesi Mehmet Ali Ağa Sokak'ta meydana geldi. Elektrik sobasından çıktığı iddia edilen yangın hızla büyüyerek bütün gecekonduyu sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
GECEKONDUNUN ÇATISI ÇÖKTÜ
Yangının şiddeti sebebiyle gecekondunun çatısı bir süre sonra tamamen çöktü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çabası sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Yangının sönmesinin ardından gecekonduda yaşadığı öğrenilen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangın yerine sevk edilen olay yeri inceleme ekiplerince gecekonduda çalışma yapıldı.
YANGIN ANINDA EVDEN ÇIKAMADI
Hayatını kaybeden kişinin kağıt topladığı ve bir süredir orada yaşadığı yangın anında ise evden çıkamadığı öğrenildi. Soğutma ve enkaz kaldırma çalışmalarının ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gecekonduda ise büyük çapta hasar meydana geldi. Yangına müdahale anları ve çatının çökmesi havadan görüntülendi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.