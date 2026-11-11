Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eyüpsultan'da gecekonduda yangın: Çatı çöktü, kağıt toplayan kişi evden çıkamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan'da gecekonduda yangın: Çatı çöktü, kağıt toplayan kişi evden çıkamadı Haber Videosunu İzle
Eyüpsultan'da gecekonduda yangın: Çatı çöktü, kağıt toplayan kişi evden çıkamadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Eyüpsultan'ın İslambey Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında bir gecekonduda çıkan yangında çatı tamamen çöktü. Elektrik sobasından çıktığı iddia edilen yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Gecekonduda yaşadığı ve kağıt topladığı öğrenilen kişi, yangın anında evden çıkamayarak hayatını kaybetti.

  • Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında bir gecekonduda yangın çıktı ve yangın nedeniyle gecekondunun çatısı tamamen çöktü.
  • Yangında kağıt toplayarak geçimini sağlayan ve bir süredir gecekonduda yaşayan bir kişi hayatını kaybetti.
  • Yangının elektrik sobasından çıktığı iddia edilirken, itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saatte söndürdü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eyüpsultan'da gecekonduda yangın çıktı. Alevler binayı sararken, yangın sebebiyle çatı tamamen çöktü. Çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

ELEKTRİK SOBASINDAN ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Yangın, 02.00 sıralarında Eyüpsultan İslambey Mahallesi Mehmet Ali Ağa Sokak'ta meydana geldi. Elektrik sobasından çıktığı iddia edilen yangın hızla büyüyerek bütün gecekonduyu sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

GECEKONDUNUN ÇATISI ÇÖKTÜ

Yangının şiddeti sebebiyle gecekondunun çatısı bir süre sonra tamamen çöktü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çabası sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Yangının sönmesinin ardından gecekonduda yaşadığı öğrenilen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangın yerine sevk edilen olay yeri inceleme ekiplerince gecekonduda çalışma yapıldı.

YANGIN ANINDA EVDEN ÇIKAMADI

Hayatını kaybeden kişinin kağıt topladığı ve bir süredir orada yaşadığı yangın anında ise evden çıkamadığı öğrenildi. Soğutma ve enkaz kaldırma çalışmalarının ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gecekonduda ise büyük çapta hasar meydana geldi. Yangına müdahale anları ve çatının çökmesi havadan görüntülendi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Eski Galatasaraylı Noa Lang'tan taraftarını küplere bindiren paylaşım

Taraftarını küplere bindiren paylaşım! Ortalığı karıştırmadan durmuyor
Kanada'da hemşireden erkek hastasına akılalmaz birliktelik teklifi: Sağlığına iyi gelir

Erkek hastasına "Sağlığına iyi gelir" diyerek öyle bir teklif yaptı ki
Lens'te 9-1'lik ağır hezimetin faturası kesildi

9-1'lik ağır hezimetin faturası kesildi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanı kız arkadaşına şiddet uygulayan adamı tek hamlede yere serdi

Kız arkadaşına dehşeti yaşatırken belediye başkanına yakalandı
Fatih Terim'den Galatasaray'ın yıldızına övgü dolu sözler: Gelecekte şu andakinden daha da iyi olacak

O futbolcu için iddiası büyük: Gelecekte şu ankinden daha iyi olacak
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık'a savcılıkta hesabına yapılan 205 ödeme soruldu

Ahmet Şık'ın eşine 205 ödeme soruldu! İşte savcılıkta verdiği yanıt
Eski muhtarın korkunç sonu! Kendi tüfeğiyle can verdi

Tüfeğinin üstüne düşen eski muhtar hayatını kaybetti
Atış poligonunda intihara kalkıştı12

Poligonda kan donduran anlar kamerada
Alanyaspor'da Joao Pereira ile yollar ayrıldı

Beklenen son! Ünlü teknik adama ''Güle güle'' dediler
Netanyahu konuşurken eşiyle eski başbakan birbirine girdi

Netanyahu Meclis'te konuşurken eşiyle eski başbakan birbirine girdi