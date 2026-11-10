Atış poligonunda intihara kalkıştı

Atış poligonunda intihara kalkıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da bir poligonda atış yapan erkek şahıs, atış sırasında silahı başına doğrultarak intihara kalkıştı. Şahsın yanında bulunan atış eğitmeni hızla müdahale edip silahın ateşlenmesini engelledi. O anlar poligonun güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da bir poligonda meydana gelen olayda, atış yapan bir erkek şahıs elindeki silahı aniden başına doğrultarak intihar girişiminde bulundu. Durumu son anda fark eden atış eğitmeni, yaptığı hızlı müdahaleyle silahın ateş almasını engelleyerek olası bir faciayı önledi.
İNTİHAR GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay anı poligonun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde eğitmenin anlık refleksi sayesinde şahsın yara almadan kurtarıldığı görüldü.