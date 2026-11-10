Atış poligonunda intihara kalkıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

5 yorum · Sen de yaz

Bursa'da bir poligonda meydana gelen olayda, atış yapan bir erkek şahıs elindeki silahı aniden başına doğrultarak intihar girişiminde bulundu. Durumu son anda fark eden atış eğitmeni, yaptığı hızlı müdahaleyle silahın ateş almasını engelleyerek olası bir faciayı önledi.

İNTİHAR GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı poligonun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde eğitmenin anlık refleksi sayesinde şahsın yara almadan kurtarıldığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com