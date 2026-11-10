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Atış poligonunda intihara kalkıştı

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Atış poligonunda intihara kalkıştı Haber Videosunu İzle
Atış poligonunda intihara kalkıştı
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Bursa'da bir poligonda atış yapan erkek şahıs, atış sırasında silahı başına doğrultarak intihara kalkıştı. Şahsın yanında bulunan atış eğitmeni hızla müdahale edip silahın ateşlenmesini engelledi. O anlar poligonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir poligonda meydana gelen olayda, atış yapan bir erkek şahıs elindeki silahı aniden başına doğrultarak intihar girişiminde bulundu. Durumu son anda fark eden atış eğitmeni, yaptığı hızlı müdahaleyle silahın ateş almasını engelleyerek olası bir faciayı önledi.

İNTİHAR GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı poligonun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde eğitmenin anlık refleksi sayesinde şahsın yara almadan kurtarıldığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
muratcil717:helal olsun eğitimcilerin profesyonel olması faciayı önlemiş
Tüm yorumlar (5)
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Önce namaz sonra salep! Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan'da23

Yapay zeka değil, gerçek! Herkes onları konuşuyor

Haberler.com
2000

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarımuratcil717:★ Okurların en beğendiği

helal olsun eğitimcilerin profesyonel olması faciayı önlemiş

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarımurat özdemir:

İşinin ehli insanlara saygımız sonsuz.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
Haber Yorumları4jdzqvwvb4:

hocaya tebrikler !!!

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıS Yıl:

iyi'ki eğitim ciyi vurmamış

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıOnur Aşık:

Allah'ın sevgili kuluymuş. Allah korumuş Vaadesi dolmamış.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

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