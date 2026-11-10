İsrailli turistlerden skandal hareket: Rehberi denize itip kahkahalara boğuldular

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Sri Lanka'da İsrailli turistlerin katıldığı tekne gezisinde yaşanan olay ülke kamuoyunda tepkilere neden oldu. Turistlerden birinin yerel rehbere yönelik davranışı ve teknedekilerin tepkisi tartışma yarattı.

SU İÇERKEN DENİZE İTTİLER

Görüntülerde tekneyle seyahat eden turistlerden birinin, şişeden su içen Sri Lankalı tur rehberini aniden denize ittiği görüldü.

Rehberin suya düşmesinin ardından teknedeki diğer İsrailli turistler kahkahalarla gülerken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"ŞAKAYDI, KÖTÜ BİR NİYETİMİZ YOKTU"

Görüntülerin tepki toplamasının ardından turistlerin açıklaması İsrailli gazeteci Daniel Amram tarafından paylaşıldı.

Turistler, yaşananların önceden planlanmış bir şaka olduğunu ve rehberin de bundan haberdar bulunduğunu öne sürdü.

Rehberin zarar görmediğini savunan grup, "Şakaydı, çalışan iyi durumda. Kötü bir niyetimiz yoktu" ifadelerini kullandı.

"BİZ İYİ ÇOCUKLARIZ, BU NEFRETİ HAK ETMİYORUZ"

Turistler, kendilerine yöneltilen eleştirilere yanıt verirken yakında askerlik görevine başlayacaklarını da dile getirdi.

"Bir ay sonra askere gidiyoruz. Biz iyi çocuklarız, bu nefreti hak etmiyoruz" diyen turistlerin açıklaması da tartışmaları beraberinde getirdi.

REHBERİN RIZASI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Turistlerin olayın şaka olduğu yönündeki açıklamasına karşın rehberin denize itilmesine önceden rıza gösterip göstermediği doğrulanamadı.

Rehberin olayla ilgili herhangi bir açıklaması da kamuoyuna yansımadı.

Kaynak: Haberler.com