Netanyahu Meclis açılışında Filistinli partilere ırkçı sözler sarf etti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilere yönelik ırkçı bir konuşma yaparak "Ülkemizin kaderini bu insanların ellerine mi emanet edeceksiniz? Muazzam bir Siyonist kitleyi temsil eden Siyonist partiler yerine onları mı tercih ediyorsunuz?" dedi.

Netanyahu, 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından İsrail Meclisinin açılış oturumunda ulusal birlik hükümeti çağrısını yineleyerek Raam ve Ortak Liste'yi "İsrail'in yok edilmesini amaçlamakla" suçlayarak İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerle hükümet kurulmaması gerektiğini iddia etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a hükümet kurma yetkisini vermesinin ardından Netanyahu, seçim kampanyası boyunca sürdürdüğü Arap partilerini "gayrimeşru gösterme ve terör destekçisi" olarak tasvir etme politikasını devam ettirdi.

Netanyahu, muhalefet blokuna seslenerek İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin milletvekilleri için "Ülkemizin kaderini bu insanların ellerine mi emanet edeceksiniz? Muazzam bir Siyonist kitleyi temsil eden Siyonist partiler yerine onları mı tercih ediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

İran'ın "nükleer tehdidi yeniden canlandırmaya çalıştığını" savunan Netanyahu, "Bu varoluşsal tehdidi kalıcı olarak ortadan kaldırmanın tek yolu, rejimi devirmektir." iddiasında bulundu.

Eisenkot yanıt verdi

Yakın zamanda yeni bir hükümet kurmakla görevlendirilen ana muhalefet partisi Yashar'ın lideri Eisenkot, Netanyahu'nun Mecliste yaptığı konuşmayı "eski başbakanın absürt, bölücü, nefret dolu ve utanç verici konuşması" şeklinde niteledi.

Eisenkot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bu konuşmanın ardından Netanyahu'nun görevde kalamayacağına dair inancının daha da pekiştiğini vurguladı.

Hızlı bir şekilde "acil durum hükümeti" kurmaları gerektiğini kaydeden Eisenkot, Netanyahu'nun başbakanlığa devam etmesinin İsrail'i böldüğünü belirtti.

Milletvekilleri yemin etti

Seçimlerde 26. dönem İsrail Meclisi milletvekili seçilen isimler açılış oturumunda yemin etti.

Yemin töreninin ardından İsrail Milli Marşı okunurken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerden Ortak Liste salonu terk etti; Mansur Abbas'ın Raam Partisi'nin salonda kalması dikkati çekti.

Kaynak: AA