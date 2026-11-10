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Alanyaspor'da Joao Pereira ile yollar ayrıldı

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Alanyaspor'da Joao Pereira ile yollar ayrıldı
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Corendon Alanyaspor, Portekizli Teknik Direktör Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

  • Corendon Alanyaspor, teknik direktör Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
  • Alanyaspor yönetimi, takımı son olarak Çorum FK'yı çalıştıran Uğur Uçar'a emanet etmek üzere prensip anlaşmasına vardı.
  • Süper Lig'de 11 haftada 12 puan toplayan Alanyaspor, milli ara sonrası deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor'da beklenen ayrılık resmen gerçekleşi. 

JOAO PEREIRA DÖNEMİ BİTTİ

Alanyaspor, Portekizli teknik direktör Joao Pereira ile yollarını ayırdı. Kulübün resmi sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Teknik Direktörümüz Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmet ve katkılardan dolayı Joao Pereira’ya teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti. Joao Pereira ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri yer aldı.

YERİNE UĞUR UÇAR

Ayrılık kararının ardından teknik adam arayışına hızlıca başlayan Alanyaspor yönetimi, takımı son olarak Çorum FK'yı çalıştıran Uğur Uçar’a emanet etmeye hazırlanıyor. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği belirtildi.

ALANYASPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Süper Lig'de oynanan 11 haftada 12 puan toplayan Corendon Alanyaspor, milli ara sonrasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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