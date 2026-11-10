Formula 1'in başarılı pilotu Hamilton'dan Refah Sınır Kapısı'na ziyaret

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Formula 1'de defalarca şampiyonluk yaşayan başarılı İngiliz pilot Lewis Hamilton, Mısır ile Gazze Şeridi arasında bulunan ve insani yardımlarda kritik bir nokta olan Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

HAMILTON'A BİLGİLER VERİLDİ

Ziyaret sırasında Kuzey Sina Valisi Khaled Meghawer, Lewis Hamilton'a Gazze Şeridi'nden gelen Filistinli yaralı ve hastaların kabulüne, uygulanan sağlık hizmetlerine ve insani yardımların teminine yönelik bilgi verdi.

LOJİSTİK DEPOLARA ZİYARET

Hamilton'ın Mısır'da geçireceği süreçte, Gazze'ye gönderilecek insani yardım malzemelerinin hazırlanması ve koordinasyonuna ilişkin çalışmaları incelemek üzere El-Ariş kentindeki lojistik depolara da ziyarette bulunacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı