Çöp karıştırarak servet kazandı! Eline geçen para inanılır gibi değil

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ABD'nin Tennessee eyaletindeki Nashville kentinde yaşayan Carter Stevens, başkalarının çöpe attığı eşyalardan kazanç sağlıyor. Mart 2024'te başladığı işte ofislerin ve lüks apartmanların çöp konteynerlerini dolaşan Stevens, kullanılabilir durumdaki ürünleri toplayıp internet üzerinden satıyor. Genç adamın Eylül 2025 ile Eylül 2026 arasındaki satış geliri yaklaşık 140 bin dolara (Yaklaşık 7 milyon TL) ulaştı.

190 SANDALYEDEN 27 BİN 600 DOLAR KAZANDI

Stevens'ın bugüne kadarki en kazançlı keşfi, bir iş merkezinin dışındaki çöp konteynerinde bulduğu ofis sandalyeleri oldu.

Yeni fiyatları 1.000 (Yaklaşık 50 bin TL) doların üzerinde olan ofis sandalyelerinden 190 adet bulan Stevens, ürünleri ikinci el kamyoneti ve kendi yaptığı römorkla taşıdı.

Sandalyelerin büyük bölümünü toplu olarak 17 bin dolara (Yaklaşık 854 bin TL) sattı. Kalan ürünlerin satışından da 10 bin 600 dolar (Yaklaşık 532 bin TL) elde ederek toplam kazancını 27 bin 600 dolara (Yaklaşık 1 milyon 386 bin TL) çıkardı.

İRAN HALISI, SAMURAY KILICI, TEKNOLOJİK ALETLER...

Çöp konteynerlerinde değerli eşya aramayı günlük işine dönüştüren Stevens, şimdiye kadar el yapımı İran halıları, samuray kılıçları, lüks mobilyalar ve elektronik cihazlar bulduğunu anlattı.

Özellikle şirketlerin küçülmeye gittiği dönemlerde ofislerin attığı eşyaların yüksek kazanç sağlayabildiğini belirten Stevens, bir keresinde 120 adet ayakta çalışma masası bulduğunu söyledi.

Lüks apartmanların çevresinde ise mobilyalar ve teknolojik aletlerle karşılaştığını ifade etti. Stevens, "Dairemdeki mobilyaların neredeyse tamamı çöpten çıktı" dedi.

BİR DÖNEM ARABASINDA YAŞAMAK ZORUNDA KALDI

Stevens'ın bugünkü kazancının arkasında ise maddi sorunlarla geçen yıllar bulunuyor.

Beş Grammy ödüllü bir müzik yapımcısının oğlu olan Stevens, üniversite yıllarında reçeteli bir uyarıcı ilaca bağımlı hale geldiğini ve 2018'de eğitimini yarıda bıraktığını anlattı.

2021 yılında ailesinin desteğiyle rehabilitasyon sürecine giren Stevens, madde kullanımını bırakma yolunda ilerlese de aşırı harcama alışkanlıklarını sürdürdü.

Lüks ayakkabılar, büyük ekran televizyon ve pahalı otomobiller için yaptığı harcamalar nedeniyle maddi sıkıntıya düştü. Haziran 2023'te kirasını ödeyemeyince bir süre kiralık depoda, ardından üç hafta boyunca otomobilinde yaşadı.

O dönemde yaklaşık 12 bin dolar (Yaklaşık 602 bin TL) borcu bulunduğunu belirten Stevens, yaşadıklarının para yönetimine bakışını değiştirdiğini söyledi.

HER ŞEY ÇÖPTE BULDUĞU AYAKKABIYLA BAŞLADI

Ekim 2023'te kuzeninin yardımıyla yeniden ev kiralayan Stevens, geçimini sağlamak için ikinci el mağazalarından aldığı kıyafetleri internette satmaya devam etti.

Mart 2024'te ise bir benzin istasyonunun yakınında çöpe atılmış ayakkabılar buldu. Ayakkabıları eve götürüp temizledikten sonra 35 dolara (Yaklaşık 1758 TL) sattı.

Stevens, "İlk defa çöpe atılacak bir şey bulup satmış ve biraz para kazanmıştım" sözleriyle bu deneyimini anlattı.

İlk satışının ardından çöp konteynerlerini düzenli olarak araştırmaya başlayan Stevens, kısa sürede daha değerli ürünler bulmaya başladı.

AMBALAJ MALZEMELERİNİ BİLE ÇÖPTEN BULUYOR

Stevens, masraflarını düşük tutmak için çoğunlukla evine birkaç kilometre uzaklıktaki bölgelerde çalışıyor.

Yiyecek atıklarının bulunduğu konteynerler yerine ofislerin kullandığı kuru çöp konteynerlerini tercih ediyor. Bazı binalardan eşya toplamak için önceden izin aldığını, özel mülk uyarılarına dikkat ettiğini belirtiyor.

Satacağı ürünleri saklamak için aylık 400 dolar (Yaklaşık 20 bin TL) ödediği bir depo kullanıyor. Kargo kutuları ve ambalaj bantları gibi malzemeleri de çoğunlukla çöpten temin ederek giderlerini azaltıyor.

"HER YIL BU KADAR KAZANACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

Bir yılda 140 bin dolar gelir elde etmesine rağmen Stevens, bu kazancın her yıl tekrarlanacağından emin değil.

Gelirinin büyük bölümünü yalnızca beş ayda gerçekleştirdiği yüksek tutarlı satışlardan kazandığını belirten Stevens, "Bu yılın başlarında gerçekten şanslıydım ve çok para kazandım. Bunu her yıl yapabileceğim bir şey gibi davranmıyorum" dedi.

Bu nedenle parasının önemli bir bölümünü biriktirmeye çalıştığını ve gayrimenkul alanında yeni iş fırsatlarını araştırdığını söyledi.

Yine de çöp konteynerlerinde değerli eşyalar aramayı bırakmaya niyetli olmadığını belirten Stevens, "Güzel görünen bir çöp konteynerini asla geri çevireceğimi sanmıyorum" ifadelerini kullandı.