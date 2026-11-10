Lamine Yamal, yolda durdurduğu iki gençten bakın ne istedi! Karşılığında hediye de verdi

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Sahadaki performansının yanı sıra saha dışındaki sempatik tavırlarıyla da sıkça adından söz ettiren 19 yaşındaki İspanyol yıldız Lamine Yamal, bu kez İspanya sokaklarında unutulmayacak bir anıya imza attı.

MEKAN ÖNERİSİ İSTEDİ

Aracıyla trafikte seyrettiği sırada yol kenarında yürüyen iki genci fark eden Yamal, aracını yavaşlatıp camı indirdi. Akşam yemeği için gözlerden uzak ve sakin bir mekan aradığını belirten genç futbolcu, gençlerden şehirdeki lezzet noktaları için tavsiye istedi.

KULAKLIK HEDİYE ETTİ

Karşılarında Barcelona'nın yıldızını görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan gençler, tecrübeli oyuncuya sakin bir restoran önerisinde bulundu. Aldığı samimi tavsiyeden memnun kalan Lamine Yamal, gençlerin bu yardımını karşılıksız bırakmadı. Aracından çıkardığı kulaklıkları gençlere hediye eden İspanyol yıldız, teşekkür ettikten sonra yoluna devam etti.

ALKIŞ ALAN HAREKET

Paylaşılan bu anlar kısa sürede binlerce beğeni toplarken, genç yıldızın alçakgönüllü tavrı hayranlarından ve taraftarlardan büyük alkış aldı.