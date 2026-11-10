Aksaray'da feci ölüm! 7 çocuk babası traktörün altında kaldı

Aksaray'da evinin önünde traktörle uğraşan 7 çocuk babası Mehmet Şahin, el freninin çekili olmaması nedeniyle hareket eden aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

EVİNİN ÖNÜNDE TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Akpınar köyünde meydana gelen olay, bir ailenin hayatını kararttı. Saat 15.00 sıralarında 55 yaşındaki Mehmet Şahin, evinin önünde bulunan traktörün arkasına takılı çapayı sökmek istedi. Ancak bu sırada el freni çekili olmayan traktör hareket etti. Traktörün arka kısmında çalışan Şahin, aracın hareket etmesiyle birlikte altında kaldı. Bedensel engelli olduğu belirtilen 7 çocuk babası adam, meydana gelen kazada ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTMASI CANINA MAL OLDU

Kazanın meydana geliş şekline ilişkin edinilen bilgilere göre Mehmet Şahin, traktörün arkasında takılı bulunan çapayı sökmek için çalışma yapıyordu. Ancak traktörün el frenini çekmeyi unutması, aracın hareket etmesine neden oldu. Şahin, henüz çapayı sökmeye çalıştığı sırada hareket eden traktörün altında kaldı. Evinin önünde meydana gelen olayda 55 yaşındaki adamın kurtulamadığı belirlendi. Kazanın, traktörün arkasındaki tarım ekipmanının sökülmesi sırasında yaşanması dikkat çekerken, olayın tüm ayrıntılarının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ ACI HABERİ VERDİ

İhbar üzerine Akpınar köyüne sevk edilen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Mehmet Şahin'e müdahale etmek üzere olay yerine ulaştı. Ancak yapılan kontrollerde 55 yaşındaki Şahin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde bulunan jandarma ekipleri de kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin incelemelerde bulundu. Traktörün hareket etmesi sonucu yaşanan kazada Şahin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin ölüm tespitinin ardından cenazenin hastane morguna nakledilmesi için işlemler başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı