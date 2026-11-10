Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aksaray'da feci ölüm! 7 çocuk babası traktörün altında kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'da feci ölüm! 7 çocuk babası traktörün altında kaldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde yaşanan korkunç kazada, 7 çocuk babası bedensel engelli Mehmet Şahin (55) hayatını kaybetti. Evinin önünde traktörün arkasına bağlı çapayı sökmeye çalışan Şahin, el frenini çekmeyi unuttuğu traktörün aniden hareket etmesi sonucu aracın altında kaldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 55 yaşındaki adamın yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahin'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Akpınar köyünde 55 yaşındaki Mehmet Şahin, evinin önünde traktörün arkasına takılı çapayı sökmeye çalışırken el freni çekili olmayan traktörün hareket etmesiyle aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.
  • Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 7 çocuk babası ve bedensel engelli olduğu belirtilen Şahin'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
  • Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş şekline ilişkin inceleme başlattı; cenaze hastane morguna nakledildi.

Aksaray'da evinin önünde traktörle uğraşan 7 çocuk babası Mehmet Şahin, el freninin çekili olmaması nedeniyle hareket eden aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

EVİNİN ÖNÜNDE TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Akpınar köyünde meydana gelen olay, bir ailenin hayatını kararttı. Saat 15.00 sıralarında 55 yaşındaki Mehmet Şahin, evinin önünde bulunan traktörün arkasına takılı çapayı sökmek istedi. Ancak bu sırada el freni çekili olmayan traktör hareket etti. Traktörün arka kısmında çalışan Şahin, aracın hareket etmesiyle birlikte altında kaldı. Bedensel engelli olduğu belirtilen 7 çocuk babası adam, meydana gelen kazada ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTMASI CANINA MAL OLDU

Kazanın meydana geliş şekline ilişkin edinilen bilgilere göre Mehmet Şahin, traktörün arkasında takılı bulunan çapayı sökmek için çalışma yapıyordu. Ancak traktörün el frenini çekmeyi unutması, aracın hareket etmesine neden oldu. Şahin, henüz çapayı sökmeye çalıştığı sırada hareket eden traktörün altında kaldı. Evinin önünde meydana gelen olayda 55 yaşındaki adamın kurtulamadığı belirlendi. Kazanın, traktörün arkasındaki tarım ekipmanının sökülmesi sırasında yaşanması dikkat çekerken, olayın tüm ayrıntılarının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ ACI HABERİ VERDİ

İhbar üzerine Akpınar köyüne sevk edilen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Mehmet Şahin'e müdahale etmek üzere olay yerine ulaştı. Ancak yapılan kontrollerde 55 yaşındaki Şahin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde bulunan jandarma ekipleri de kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin incelemelerde bulundu. Traktörün hareket etmesi sonucu yaşanan kazada Şahin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin ölüm tespitinin ardından cenazenin hastane morguna nakledilmesi için işlemler başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Teklif üstüne teklif aldı! Derya Pınar Ak yeni dizisini seçti

Teklif üstüne teklif alan oyuncu kararını verdi
İstanbul'da D-100'de İncirli çilesi! Yan yol kapandı, 5 dakikalık yol 45 dakika sürdü

5 dakikalık yol 45 dakika sürdü! Taksici tek kelimeyle özetledi
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor 18

Ve bomba patladı! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor

Gıda denetimlerinde mide bulandıran görüntü! Büyük miktarda bal ve et imha edildi

Mide bulandıran görüntü! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü

Göğsümüz kabartan görüntüler! Helal olsun sana
Aykut Erdoğdu’dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor58

Fatma Betül’ü savunmak kimlere kaldı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Muğla'da Hazine ve orman arazilerini parselleyip sattıkları belirlendi! 21 gözaltı, 45 kişi 138 milyon lira kaybetti

Hazine arazisini parsel parsel satmışlar! 45 kişi tuzağa düşmüş
Tecavüzden hapse giren komedyen Russell Brand'in eşine son sözleri: Seni seviyorum

Tecavüzden hapse girdi! Eşine son sözleri dikkat çekti
Büyükşehir belediye başkanı için AK Parti iddiası! Tarih bile verdi

Bomba iddia! Bir büyükşehir belediye başkanı daha AK Parti yolunda
Trump devreye girdi! Nvidia CEO'sunun yasak aşkına FBI soruşturması

Yasak aşkın ucu Beyaz Saray'a uzandı! Faturası ağır olabilir
Fatih Terim'den Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret11

Fatih Terim'den Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret