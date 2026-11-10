Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş'ta Ümit Akdağ'ın cezası belli oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ta Ümit Akdağ'ın cezası belli oldu
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Ümit Akdağ'a 2 maç men cezası verildi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile oynadığı mücadelenin 77. dakikasında rakibi Larsen’e yaptığı sert müdahale sonrası doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Ümit Akdağ'ın yaptırımı belli oldu.

2 MAÇ MEN

UEFA Disiplin Kurulu, genç stoperin pozisyonunu disiplin yönetmeliğinin 15/1 maddesinde yer alan "oldukça sert müdahale" kapsamına alarak 2 maç men cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

HAPOEL BEER SHEVA MAÇINDA DA OLMAYACAK

Kırmızı kart cezasının ilkini Beşiktaş’ın Celtic ile deplasmanda oynadığı müsabakada çeken Ümit Akdağ, UEFA’dan çıkan 2 maçlık karar doğrultusunda bir karşılaşmada daha forma giyemeyecek. Sezon başında Corendon Alanyaspor'dan kadroya katılan 23 yaşındaki savunmacı, siyah-beyazlıların Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı kritik UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde de takımını yalnız bırakacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
RAMS Park'ın son hali taraftarı isyan ettirdi18

Yönetim bunu nasıl açıklayacak? Ortalığı karıştıran gelişme

Alman ordusu, askerliğe ilgi ve sevgiyi artırmak için oyuncak satacak

"Koca ordu ne hallere düşmüş" dedirtti! Tüfekli ördek satacaklar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif! Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu

Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif! Dirk Kuyt'ın yeni görevi belli oldu
Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi15

Siz misiniz çetecilik oynayan! Türk polisi adamı böyle rezil eder
Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Pep Guardiola'nın yardımcısını getiriyorlar

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Pep Guardiola'nın yardımcısını getiriyorlar
Rehberdeki herkese aynı mesaj gitti! 20'şer bin lira istediler

Rehberdeki herkese aynı mesaj gitti! 20'şer bin lira istediler
TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig'de maçların seyrini etkileyecek yeni karar

Süper Lig ve 1. Lig'de maçların seyrini etkileyecek tarihi karar
Motosikletten savruldu, arkadan gelen otomobil ezip geçti! Kan donduran anlar kamerada

Kan donduran görüntü! Motosikletli yola düştü, sonrası korkunç
Atatürk için okutulan mevlitte dikkat çeken görüntü

Atatürk için okutulan mevlitte bu görüntü damga vurdu