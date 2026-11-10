Beşiktaş'ta Ümit Akdağ'ın cezası belli oldu

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile oynadığı mücadelenin 77. dakikasında rakibi Larsen’e yaptığı sert müdahale sonrası doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Ümit Akdağ'ın yaptırımı belli oldu.

2 MAÇ MEN

UEFA Disiplin Kurulu, genç stoperin pozisyonunu disiplin yönetmeliğinin 15/1 maddesinde yer alan "oldukça sert müdahale" kapsamına alarak 2 maç men cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

HAPOEL BEER SHEVA MAÇINDA DA OLMAYACAK

Kırmızı kart cezasının ilkini Beşiktaş’ın Celtic ile deplasmanda oynadığı müsabakada çeken Ümit Akdağ, UEFA’dan çıkan 2 maçlık karar doğrultusunda bir karşılaşmada daha forma giyemeyecek. Sezon başında Corendon Alanyaspor'dan kadroya katılan 23 yaşındaki savunmacı, siyah-beyazlıların Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı kritik UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde de takımını yalnız bırakacak.