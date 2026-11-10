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Beşiktaş'ta Jaylen Nowell ameliyat edildi

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Beşiktaş'ta Jaylen Nowell ameliyat edildi
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Beşiktaş Basketbol Takımı oyuncusu Jaylen Nowell'ın burnundaki kırık nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş'ta takımın en iyi isimlerinden biri olan 27 yaşındaki Jaylen Nowell, bıçak altına yattı. 

JAYLEN NOWELL AMELİYAT OLDU

Siyah-beyazlı kulüp, İstanbul Acıbadem Maslak Hastanesi'nde başarılı bir cerrahi müdahale atlatan Nowell'ın rehabilitasyon ve tedavi sürecine vakit kaybetmeden başlandığı duyuruldu.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Basketbol Takımımızın oyuncusu Jaylen Nowell, burnundaki kırık nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi'nde ameliyat olmuştur. Gerçekleştirilen operasyonun ardından oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır. Jaylen Nowell'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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