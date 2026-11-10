Artık abartıyorlar! Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı

Artık abartıyorlar! Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Öğretmenler günü öncesi bir sınıf anneleri WhatsApp grubunda velilerin, çocuklarının öğretmenleri için yaptıkları plan ağızları açık bıraktı. Öğretmen için bir mekanda kahvaltı organizasyonu düzenleneceği, 23 kişilik sınıfta kişi başı 2500 TL toplanacağı ve öğretmene de tam altın alınacağı belirtildi.
Öğretmenler Günü öncesinde bir ilkokulun sınıf anneleri WhatsApp grubunda paylaşılan hediye planı velileri çileden çıkardı.
ÖĞRETMENE TAM ALTIN
Sınıf annesi, öğretmen için lüks bir mekanda kahvaltı organizasyonu yapmayı ve kendisine tam altın almayı önerdi. 23 kişilik sınıfta öğrenci başı 2 bin 500 lira toplanacağı söylendi.
Yüksek bütçeli bu plana tepki gösteren veliler, istenen miktarın çok fazla olduğunu ve her ailenin bütçesine uymadığını dile getirdi.
Kaynak: Haberler.com