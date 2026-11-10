Artık abartıyorlar! Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı

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Öğretmenler Günü öncesinde bir ilkokulun sınıf anneleri WhatsApp grubunda paylaşılan hediye planı velileri çileden çıkardı.

ÖĞRETMENE TAM ALTIN

Sınıf annesi, öğretmen için lüks bir mekanda kahvaltı organizasyonu yapmayı ve kendisine tam altın almayı önerdi. 23 kişilik sınıfta öğrenci başı 2 bin 500 lira toplanacağı söylendi.

Yüksek bütçeli bu plana tepki gösteren veliler, istenen miktarın çok fazla olduğunu ve her ailenin bütçesine uymadığını dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com