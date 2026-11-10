Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Artık abartıyorlar! Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artık abartıyorlar! Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Öğretmenler günü öncesi bir sınıf anneleri WhatsApp grubunda velilerin, çocuklarının öğretmenleri için yaptıkları plan ağızları açık bıraktı. Öğretmen için bir mekanda kahvaltı organizasyonu düzenleneceği, 23 kişilik sınıfta kişi başı 2500 TL toplanacağı ve öğretmene de tam altın alınacağı belirtildi.

Öğretmenler Günü öncesinde bir ilkokulun sınıf anneleri WhatsApp grubunda paylaşılan hediye planı velileri çileden çıkardı. 

ÖĞRETMENE TAM ALTIN

Sınıf annesi, öğretmen için lüks bir mekanda kahvaltı organizasyonu yapmayı ve kendisine tam altın almayı önerdi. 23 kişilik sınıfta öğrenci başı 2 bin 500 lira toplanacağı söylendi.

Yüksek bütçeli bu plana tepki gösteren veliler, istenen miktarın çok fazla olduğunu ve her ailenin bütçesine uymadığını dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
TikTok fenomenlerine kara para aklama operasyonu! Milyarlık para trafiği tespit edildi

Şeytanın aklına gelmeyecek vurgun! 8 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu! Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler

Genç mühendisin kız kardeşinin sözleri yürek yaktı
Foça'da yaşlı adamı dolandırdığı ihbar edilen şüpheli otogarda yakalandı! Çantasından 47 ata altını çıktı

Çantasını açan polis şaşkına döndü! İçinden 47 ata altını çıktı
İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu

İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Antalya'da görüştü

Antalya'da kritik buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha! Yerine Uğur Uçar geliyor

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha! Yerine Uğur Uçar geliyor
Ebru Gündeş'in kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı!

Kolundaki saat bir ev parası!
Niğde'de 9'uncu kattan düşen 2 çocuk annesinin ölümünde yeni gelişme! Eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı

9'uncu kattan düşmüştü! Olay anında evde olan eşi tutuklandı