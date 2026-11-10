Teklif üstüne teklif aldı! Derya Pınar Ak yeni dizisini seçti

Derya Pınar Ak, Çirkin dizisinin ardından ekranlara vereceği arayı sonlandırdı. Yeni projesini seçen oyuncu, hazırlıkları başlayan Fenomen (Kırık Ekran) dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.

TEKLİFLER ARASINDAN SEÇİMİNİ YAPTI

Son dönemde rol aldığı yapımlarla dikkat çeken Derya Pınar Ak, Çağlar Ertuğrul ile başrolü paylaştığı Çirkin dizisinin final yapmasının ardından yeni projeleri değerlendirmeye başladı. Sultana filmindeki performansıyla da adından söz ettiren oyuncu, yoğun geçen çalışma döneminin ardından bir süre dinlenmeyi tercih etti. Bu süreçte birçok yapımdan teklif alan Ak, tercihini "Fenomen (Kırık Ekran)" dizisinden yana kullandı. Genç oyuncunun yeni projesiyle birlikte kariyerinde farklı bir karaktere hayat vereceği kesinleşti. Dizinin hazırlık sürecinin başlamasıyla oyuncu kadrosu da şekillendi.

YENİ DİZİSİNDE PERİ KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Derya Pınar Ak, TRT'nin dijital platformu tabii için hazırlanan "Fenomen (Kırık Ekran)" dizisinde Peri karakterine hayat verecek. Oyuncunun yeni rolüyle ilgili ayrıntılı bilgiler henüz açıklanmadı. Ancak yapımın kadrosunda birbirinden tanınmış isimlerin bulunması dikkat çekiyor. Çirkin dizisindeki rolünün ardından farklı projeleri değerlendiren Ak, yeni dizisinde geniş bir oyuncu kadrosuyla kamera karşısına geçecek. Genç oyuncunun Peri karakterinin hikayedeki yeri ve diğer karakterlerle ilişkisi ise dizinin ilerleyen tanıtım sürecinde netleşecek.

ÇEKİMLER 12 KASIM'DA BAŞLIYOR

Gür Medya'nın yapımcılığını üstlendiği 10 bölümlük "Fenomen (Kırık Ekran)" dizisinin okuma provaları başladı. Oyuncuların senaryo üzerinde bir araya geldiği hazırlık sürecinin ardından çekim aşamasına geçilecek. Dizinin yönetmen koltuğunda Hülya Gezer oturacak. Çekimlerin 12 Kasım 2026 tarihinde başlaması planlanıyor. Yapımın hangi tarihte izleyiciyle buluşacağına ilişkin ise henüz kesin bir yayın takvimi açıklanmadı.

Kaynak: Haberler.com