Batman'da Turgut Özal Caddesi'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Batman kent merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı olayda Ş.B. (23) ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı Ş.B. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden uzaklaşırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı