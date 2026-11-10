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İşte A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ilk icraatı

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İşte A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
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Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A Milli Takım'da yeni uygulamalar başlatıyor. Bu doğrultuda A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanlarında kullanılmak üzere saha kenarına LED ekran yerleştirildi. Ekran aracılığıyla analiz toplantılarında gösterilen taktik ve duran top çalışmalarına ilişkin direktifler, futbolculara saha içinde anlık olarak aktarılacak.

A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen teknik direktör Sergen Yalçın, ay-yıldızlı ekipte yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Saha içi antrenman metodolojisinde radikal yeniliklere imza atan deneyimli çalıştırıcı, modern futbol teknolojisini sahanın merkezine taşıdı.

SAHADA ANLIK TAKTİK VE DURAN TOP EĞİTİMİ

Yeni uygulama kapsamında A Milli Takım'ın antrenman sahasının kenarına özel bir LED ekran yerleştirildi. Daha önce yalnızca salon toplantılarında gösterilen görsel analizler, taktik varyasyonlar ve duran top organizasyonlarına ilişkin tüm direktifler artık bu ekran üzerinden futbolculara anında aktarılacak.

Teknik heyet, çalışmayı durdurup görsel detayları sıcağı sıcağına oyunculara göstererek taktiksel disiplini ve saha içi iletişimi en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Sergen Yalçın'ın bu teknolojik dokunuşunun, milli futbolcuların teorik bilgileri pratiğe dökme hızını artırması bekleniyor.

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSelami Ozer:

kaleye şutları havaya dikmesinler yeter

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Haber YorumlarıFerit Tambahçeci:

zor

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