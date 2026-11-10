TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig'de maçların seyrini etkileyecek yeni karar

TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig'de maçların seyrini etkileyecek yeni kararGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de oyunun temposunu artırmak ve zaman kaybını önlemek amacıyla UEFA ve Avrupa liglerinde uygulanan 'Çoklu Top Sistemi'ni hayata geçiriyor. Süper Lig'de 12'nci, 1. Lig'de ise 15'nci haftadan itibaren geçerli olacak yeni sistemde, top toplayıcılar topları saha kenarındaki istasyonlara bırakacak.
- TFF, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de "Çoklu Top Sistemi" uygulanacağını duyurdu.
- Yeni sistem Süper Lig'in 12. haftasından, Trendyol 1. Lig'in ise 15. haftasından itibaren geçerli olacak.
- Sistemde top toplayıcılar topu doğrudan futbolculara veremeyecek, yalnızca saha kenarındaki istasyonlara yerleştirecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de "Çoklu Top Sistemi" uygulanacağını duyurdu.
SÜPER LİG VE 1. LİG'DE YENİ KURAL
TFF, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de oyunun temposunu artırmak ve zamandan çalınmasını engellemek amacıyla "Çoklu Top Sistemi"nin uygulamaya konulacağını açıkladı. Yeni kural, Süper Lig’in 12. haftasından, Trendyol 1. Lig’in ise 15. haftasından itibaren geçerli olacak.
ÇOKLU TOP SİSTEMİ NEDİR?
UEFA müsabakaları ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde uygulanan sisteme göre artık maçlarda top toplayıcılar, topu doğrudan futbolculara veremeyecek, yalnızca saha kenarında belirlenmiş alanlarda konumlandırılmış istasyonlara yerleştirmekle sorumlu olacak.
İşte TFF'nin açıklaması:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; Trendyol Süper Lig'in 12. Haftası, Trendyol 1. Lig'in ise 15. Haftasından itibaren oynanacak olan tüm müsabakalarda Çoklu Top Sistemi uygulanmaya başlayacaktır.
UEFA müsabakaları ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde uygulanan sisteme göre artık maçlarda top toplayıcılar, topu doğrudan futbolculara veremeyecek, yalnızca saha kenarında belirlenmiş alanlarda konumlandırılmış istasyonlara yerleştirmekle sorumlu olacaklar."