Melisa Döngel, Torreira ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu

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Galatasaray’ın derbi mücadelesini stadyumdan takip eden Melisa Döngel ile sarı-kırmızılıların başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira arasında bir süredir aşk yaşandığı öne sürülüyordu. İkilinin sosyal medyadaki paylaşımları ve detaylar üzerine alevlenen iddialar sonrası sessizliğini bozan Döngel, konuya açıklık getirdi.

TORREIRA İLE ARKADAŞ OLDUKLARINI AÇIKLADI

Magazin basınının sorularını yanıtlayan Melisa Döngel, yıldız futbolcu ile sevgili olmadıklarını belirterek samimi açıklamalarda bulundu.

''O BENİM BROM

Çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren ünlü oyuncu, "Lucas Torreira ile aramızda bir aşk yok. Biz sadece çok iyi arkadaşız. O benim brom!" sözlerini sarf etti.