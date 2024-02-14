Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl sonra yaptığı Mısır ziyareti dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aranın ardından Mısır'ın başkenti Kahire'ye resmi ziyaret düzenledi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılanan Erdoğan'ın ziyareti ise dünya basınında geniş yer buldu. Yunan basını, Ankara ile Kahire'nin Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması yapma ihtimalinin Atina'yı endişelendirdiğini manşetlerine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçakla Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı. Erdoğan'ın 12 yıl sonra Mısır'ı ziyareti ise uluslararası basınında gündemindeydi.

MISIR İLE YUNANİSTAN ARASINDAKİ ORTAKLIK YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDA

Komşu Yunanistan basını, ziyareti Doğu Akdeniz'deki gelişmeler üzerinden gördü. Pentapostagma'da yer alan haberde, Türkiye'nin, Mısır ile "drone diplomasisi" yürüttüğü ve Doğu Akdeniz'de Mısır ile Yunanistan arasında kurulan ortaklığın "yok olma" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu yazıldı.

Haberin devamında ittifakın bozulması halinde, Girit Adası'nın güneyinde yer alan ve Libya ile ilan edilen MEB konusunda "serbestlik" ortaya çıkacağı yer aldı. Ardından ise Mısır ile Türkiye arasında benzer bir mutabakata varılabileceğine vurgu yapıldı.

"TÜRKİYE MISIR'A SİHA SATABİLİR"

Kathimerini gazetesi ise "İki bölgesel güç arasındaki bağların yeniden inşasında büyük adım." yorumuyla verdiği haberinde Türkiye'nin, Mısır'a silahlı insansız hava araçları (SİHA) satabileceğini yazdı.

GAZZE VE MISIR'LA İŞ BİRLİĞİ KONUSU

Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretini "Erdoğan, Türkiye'nin Gazze konusunda Mısır'la iş birliğine hazır olduğunu söyledi" başlığıyla okuyucularıyla buluşturdu.

AFP ise "Türk lider Kahire'yi 10 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez ziyaret etti" başlığını kullanarak Erdoğan'ın ziyaretine dikkat çekti.

"İLİŞKİLERDE BÜYÜK İYİLEŞME"

Londra merkezli Middle East Eye, ilişkilerde "büyük bir iyileşmenin" olduğunu vurguladı. Bunun işareti olarak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, geçen hafta Türkiye'nin Mısır'a insansız hava aracı (İHA satabileceğini söylemesi gösterildi.

KIRMIZI HALIDA KARŞILADI

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu ise gelişmeleri saniye saniye aktardığı internet sitesinde "Erdoğan'ın Mısır ziyareti, Kahire ve Ankara'nın geçen yıl ilişkileri en yüksek diplomatik düzeyde yeniden canlandırmak için büyükelçi atamasından bu yana bir ilk oldu." ifadelerini kullandı. Öte yandan televizyon, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin, Erdoğan'ı kırmızı halıda karşıladığını da yazdı.

"İKİ BÖLGESEL GÜÇ"

Suudi Arabistan merkezli Arab News, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde Gazze meselesinin odak noktalarından birini oluşturduğunu aktardı. Haberde, Mısır ve Türkiye'den "iki bölgesel güç" şeklinde söz edildi.

MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE NEDİR?

Münhasır Ekonomik Bölge, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca bir devletin deniz kaynaklarının araştırılması ve kullanılmasında su ve rüzgâr enerjisi de dâhil olmak üzere özel haklara sahip olduğu deniz bölgeleridir.