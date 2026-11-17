Bahçeli ile Akın Gürlek arasında sürpriz görüşmeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) odasında kabul etti. Sürpriz görüşmenin, ablasını kaybeden Bahçeli'ye taziye ziyareti kapsamında gerçekleştiği belirtildi. Görüşmede ayrıca güncel gelişmelerin, Meclis çalışmalarının ve 13. Yargı Paketi'ne ilişkin düzenlemelerin ele alınmasının beklendiği ifade edildi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de bir araya geldi.
Bahçeli, Gürlek'i Meclis'teki odasında kabul etti. Sürpriz görüşmenin gündemine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
TAZİYE ZİYARETİ OLDUĞU BELİRTİLDİ
Görüşmenin, ablasını kaybeden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye taziye ziyareti kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
13. YARGI PAKETİ DE GÜNDEMDE
Görüşmede taziye ziyaretinin yanı sıra güncel siyasi gelişmelerin, Meclis çalışmalarının ve 13. Yargı Paketi'ne ilişkin düzenlemelerin de ele alınmasının beklendiği ifade edildi.