Azerbaycan'ın antiterör operasyonu sürüyor! İşte Karabağ'daki son durum

Karabağ'da Ermenilerin gerçekleştirdiği provokasyonların artması üzerine Azerbaycan, anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlattı. Azerbaycan ordusu, operasyonda ana hedefleri tamamlarken, ayrılıkçı Ermeniler ateşkes çağrısında bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise yasa dışı Ermeni güçlerin tüm silahlarını lağvetmesi durumunda ateşkesin mümkün olduğunu söyledi. İşte operasyondaki tüm gelişmeler...

Ermenistan- Azerbaycan şartlı sınırında ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde temmuz ayında Ermenilerce gerçekleştirilen provokasyonların sayısı son dönemde arttı. Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşma, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri, quadcopter ve İHA kullanımı gibi tüm provokasyonlar Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle engellendi.

AZERBAYCAN, KARABAĞ'DA OPERASYON BAŞLATTI

Bölgede tansiyonun gittikçe artması sonrası, Azerbaycan yönetimi operasyon kararı aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.

"YALNIZCA MEŞRU ASKERİ HEDEFLER YOK EDİLİYOR"

Bakanlıktan konuyla ilgili ilk açıklamalar şöyle: "Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor. Karabağ'da uygulanan tedbirler hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Yönetimine bilgi verildi.

"AĞDAM BÖLGESİNDEKİ MEVZİLERİMİZE ATEŞ AÇIYORLAR"

Rus Barış Koruma Birliği'nin Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandığı Ermeni Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Azerbaycan Ordusu'nun Ağdam bölgesi yönündeki mevzilerine topçu tesislerinden ateş açıyor. İlgili birimlerimizce bu doğrultuda müdahale tedbirleri alınıyor.

İNSANİ KORİDOR OLUŞTURULDU

Karabağ'daki sivil Ermeni nüfusunun tehlikeli bölgeden tahliyesini sağlamak amacıyla Laçın yolu üzerinde ve diğer istikametlerde insani koridor ve kabul noktaları oluşturuldu

MAYIN PATLAMASI SONUCU 4 POLİS ŞEHİT OLDU

Öte yandan, Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polis şehit oldu. Azerbaycan Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisinden yapılan ortak açıklamada, Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunun 58. kilometresinde, Azerbaycan Otomobil Yolları Devlet Ajansı'na (Azerotoyol) ait kamyonun mayının üzerinden geçtiği kaydedildi. Geçiş anında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olay yerine giden polis aracının da saat 04.30 sıralarında başka bir mayının üzerinden geçtiği ifade edildi. Yasa dışı Ermeni güçlerce döşenen mayının infilak etmesi sonucu 4 polis memurunun şehit düştüğü ve terör eylemi olarak nitelendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ERMENİSTAN SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonuna ilişkin ilk görüntülerde Ermeni mevzilerinin vurulduğu görülürken, Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise dikkat çekti. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan sınırındaki durumun stabil olduğunu ve Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin bulunmadığını açıkladı.

TÜRKİYE'DEN AZERBAYCAN'A "YANINIZDAYIZ" MESAJI

Operasyonun başlamasıyla birlikte Türkiye de Azerbaycan'a yanınızdayız mesajı verdi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Hasanov, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da yürüttüğü yerel antiterör tedbirleri hususunda Güler'i bilgilendirdi. Açıklamada, "Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hasanov, mevkidaşı Güler'e Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki terörle mücadele operasyonu hakkında bilgi verdi. Yaşar Güler, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu ifade etti." ifadeleri yer aldı.

PAŞİNYAN, GÜVENLİK KONSEYİNİ TOPLADI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaşanan gelişmeler üzerine güvenlik konseyi üyelerini toplantıya çağırdı. Ermenistan Güvenlik Konseyi Basın Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik Konseyi toplantısı Nikol Paşinyan'ın başkanlığında gerçekleşiyor. Toplantının gündeminde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da başlattığı geniş çaplı askeri eylemler yer alıyor" denildi.

ERMENİSTAN: DAĞLIK KARABAĞ'DA BİRLİKLERİMİZ BULUNMUYOR

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Ermenistan birliklerinin Dağlık Karabağ'da faaliyet yürüttüğüne ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Açıklamada, Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın birçok kez Dağlık Karabağ'da birliklerinin bulunmadığını ifade ettiği belirtildi.

"ETNİK TEMİZLİK POLİTİKASINI TAMAMLAMAK İÇİN SALDIRIYORLAR"

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da yaşanan gelişmelerin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Azerbaycan'ı sivil halka saldırmakla suçlayan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, "19 Eylül'de Azerbaycan, etnik temizlik politikasını tamamlamak için Dağlık Karabağ halkına karşı geniş çaplı bir saldırı daha başlattı" ifadelerine yer verdi.

AZERBAYCAN'DAN "ETNİK TEMİZLİK" İDDİALARINA YALANLAMA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan ordusunun sivil hedeflere ateş açtığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirtti.

RUSYA: TANSİYONUN YÜKSELMESİNDEN ENDİŞE DUYUYORUZ

Gözlerin çevrildiği Rusya'dan ise açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Rusya, Karabağ'da terörle mücadele operasyonu ışığında Azerbaycan ile temas halinde. Azerbaycan Rusya'ya bilgi vermekte. İki ülke ile de iletişim halindeyiz. Karabağ'da tansiyonun yükselmesinden endişe duyuyoruz. Her iki tarafı da kan dökmeyi durdurmaya çağırıyoruz. Rus Barış Gücü birlikleri, Dağlık Karabağ'daki misyonunu sürdürüyor" ifadelerini kullandı. Zaharova ayrıca Moskova'nın yakında konuyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi.

PAŞİNYAN'A ÜLKESİNDE TEPKİLER ARTIYOR

Dağlık Karabağ'da yaşanan mağlubiyet yüzünden Ermeni halkı tarafından protesto edilen Başbakan Nikol Paşinyan, bir kez daha tepkilerin odağında... Hükümet konağı önünde toplanan kalabalık, Azerbaycan tarafının saldırıları karşısında pasif kalmakla suçladıkları Paşinyan aleyhinde "Hain Nikol" ve "Utanç" sloganları attı.

AZERBAYCAN: OPERASYON ANA AMAÇLARINA NEREDEYSE ULAŞTI

Operasyona ilişkin bilgi veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, "Karabağ'daki operasyon ana amaçlarına neredeyse ulaştı." açıklamasında bulundu.

"LAĞVEDİLİN VE SİLAHSIZLANIN"

Hacıyev, konuşmasının devamında, "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli, Ermeni silahlı güçleri silahsızlandırılmalıdır. Karabağ'daki Ermeni asıllı sivillerin hakları ve güvenlikleri, Azerbaycan Anayasası ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde sağlanacaktır. Lağvedilin ve silahsızlanın." ifadelerini kullandı.

ERMENİSTAN'DAN ATEŞKES ÇAĞRISI

Öte yandan Azerbaycan kuvvetlerinin operasyonu devam ederken, bölgedeki Ermeni ayrılıkçılardan "ateşkes" önerisi yapıldı.

"BEYAZ BAYRAK ÇEKEREK TÜM SİLAHLARI TESLİM EDİN"

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan Karabağ'daki ayrılıkçı Ermeni silahlı gruplara yönelik bir çağrı yapıldı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada "Terörle mücadele tedbirlerinin durdurulması için yasadışı Ermeni silahlı gruplarının beyaz bayrak çekmesi, tüm silahların teslim edilmesi ve yasa dışı rejimin kendini lağvetmesi gerekiyor" denildi. Açıklamanın devamında ise "Aksi takdirde terörle mücadele tedbirlerinin sonuna kadar sürdürüleceği" kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KARABAĞ AZERBAYCAN TOPRAĞIDIR

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ'da antiterör operasyonu başlattığı Ermenistan'a çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ermenistan'ın başta Zengezur Koridoru'nun açılması olmak üzere verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Artık herkesin kabul ettiği gibi Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir. Azerbaycan'ın attığı adımları destekliyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ancak Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı değerlendiremediğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

FRANSA: HİÇBİR BAHANE OPERASYONU HAKLI GÖSTEREMEZ

Tüm dünya bölgede yaşanan gelişmelere kilitlenirken, Fransa Dışişleri Bakanlığı da açıklama yaptı. Fransa, Azerbaycan'a operasyonu durdurma çağrısı yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hiçbir bahane Azerbaycan'ın Karabağ'a askeri operasyonunu haklı gösteremez. Fransa, Azerbaycan'ı derhal operasyonları durdurmaya ve uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırıyor. Fransa, bu kabul edilemez saldırıya bölgenin güvenliğine yönelik oluşturduğu risklerle orantılı olarak güçlü bir yanıt verilmesi amacıyla Avrupalı ve ABD'li ortaklarıyla yakın iş birliği içinde çalışıyor."

BM GÜVENLİK KONSEYİ'Nİ ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDILAR

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne konuyu görüşmek üzere acil toplanma çağrısında bulunuldu.

BAKÜ'DEN FRANSA'YA YANIT

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Dışişleri Bakanlığının Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör tedbirlerine ilişkin eleştirisine yanıt verdi. Açıklamada, "Fransa'nın bu tutumu, bugün karşı karşıya olduğu sömürge bölgelerindeki mevcut durumdan ders almadığını ve bu konuda daha önceki politikalarını sürdürmeye devam ettiğini göstermektedir." denildi.

OPERASYONUN AMACI

Üçlü bildirinin hükümlerinin sağlanması, Karabağ ekonomik bölgesinde gerçekleştirilen büyük çaplı provokasyonların önlenmesi, Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak topraklarımızdan çıkarılması, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi, işgalden kurtarılan topraklara dönen sivil halkın güvenliğinin sağlanması ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anayasal yapısının yeniden tesis edilmesi amacıyla antiterör operasyonu başlatılmıştır." Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise, barışın tek yolunun Ermeni güçlerin bölgeden tamamen çekilmesi ve ayrılıkçı rejimin sonlandırılması olduğunu söyledi.