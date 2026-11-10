Sergen Yalçın'ın günlerdir beklediği haber geldi: İki müjde birden

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UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile kritik karşılaşmalara hazırlanan A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Zeki Çelik'ten sevindirici haber geldi. Son antrenmanda takımla birlikte çalışan iki oyuncunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İki oyuncunun da teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayıyla milli takımda forma giymeleri bekleniyor.
- Sakatlıkları nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Ferdi Kadıoğlu ve Zeki Çelik, A Milli Takım'ın son antrenmanında takımla birlikte çalıştı.
- Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası üç karşılaşmayı kaçırdı; son Brentford maçında kadroya alındı ancak süre bulamadı.
- Zeki Çelik, Ekim ayındaki sakatlığı sonrası üç maç kaçırdı ve Fiorentina mücadelesiyle sahalara dönerek 34 dakika görev yaptı.
UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa ile kritik maçlara çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nda sevindirici gelişmeler yaşanıyor.
FERDİ VE ZEKİ'DEN OLUMLU HABER
Bir süredir sakatlıklarıyla gündemde olan Ferdi Kadıoğlu ve Zeki Çelik'ten milli takıma olumlu haber geldi. Kulüplerinde yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan iki milli oyuncunun durumunun iyi olduğu aktarıldı. Brighton formasıyla Liverpool maçında geçirdiği sakatlığın ardından üç karşılaşmayı kaçıran milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, son Brentford maçında kadroya alınmış ancak süre bulamamıştı. Juventus forması giyen deneyimli sağ bek Zeki Çelik ise Ekim ayındaki sakatlığı sonrası 3 maç kaçırmış ve Fiorentina mücadelesiyle sahalara dönerek 34 dakika görev yapmıştı.
ANTRENMANDA GÖREV ALDILAR
Hazırlıklarına başlayan A Milli Takım'ın gerçekleştirdiği son antrenmanda her iki futbolcu da takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sağlık heyetinden son raporların olumlu çıkması durumunda teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma şansı vermesi halinde oyuncular Belçika karşısında sahada olabilecek.
AY-YILDIZLILARIN MAÇ TAKVİMİ
- 12 Kasım Perşembe: Türkiye - Belçika (İzmir)
- 15 Kasım Pazar: Fransa - Türkiye (Deplasman)