Berkan Kutlu'nun kariyer sezonu

Berkan Kutlu'nun kariyer sezonuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 11. haftasındaki Eyüpspor maçında attığı 1 golle takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Berkan Kutlu, bu sezon resmi karşılaşmalardaki 5. golünü kaydetti. Profesyonel kariyerinde en golcü performansını sergileyen Berkan, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ile Süper Lig'in en fazla gol atan Türk futbolcusu konumunda bulunuyor.
- Kocaelispor'un orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, bu sezon 12 resmi maçta 5 gol atarak kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor.
- Berkan Kutlu, 5 golle Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ile birlikte Süper Lig'de bu sezon en fazla gol atan Türk futbolcu konumunda.
- Berkan Kutlu, ligde oynanan 11 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkarak 919 dakika süre aldı ve takımının en skorer ismi oldu.
Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'un orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor.
SEZON BAŞINDA KOCAELİSPOR'A GELDİ
İsviçre ekiplerinden Monthey'in altyapısında oynadıktan sonra sırasıyla Sion, Alanyaspor, Genoa, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor'da forma giyen Berkan, sezon başında Kocaelispor'a transfer edildi. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan Eyüpspor maçında takımının ikinci golünü atan Berkan, 2-0'lık galibiyetin mimarlarından oldu.
GOL SAYISINI 5'E ÇIKARDI
Yeşil-siyahlı ekibin orta saha oyuncusu Berkan, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 12 resmi maça çıktı. 28 yaşındaki Berkan, söz konusu müsabakalarda 5 kez fileleri havalandırarak takımının en önemli gol ayaklarından biri oldu. Berkan Kutlu, kendisi gibi 5 golü olan Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ile Süper Lig'de bu sezon en fazla gol atan Türk futbolcusu konumunda bulunuyor.
TAKIMININ EN GOLCÜ İSMİ
Körfez ekibine bu sezon başında katılan Berkan Kutlu, takımının en skorer ismi oldu. Tecrübeli futbolcu, Kocaelispor formasıyla ligde oynanan Amed Sportif Faaliyetler, Gaziantep FK, Göztepe, Corendon Alanyaspor ve Eyüpspor maçlarında gol attı. Yeşil-siyahlı ekip, Berkan'ın gol attığı 5 maçın 4'ünü kazanırken, birinden mağlubiyetle ayrıldı. Kocaelispor'da Berkan'ı 2 golle Agyei, birer golle de Aye, Baku, Show, Haidara, Maglica, Metehan Altunbaş takip ediyor.
TÜM MAÇLARA İLK 11'DE ÇIKTI
Kocaelispor'da önemli bir role sahip olan Berkan, bu sezon ligde oynanan 11 maçta da ilk 11'de sahaya çıktı. Bu maçlarda toplamda 919 dakika süre alan Berkan, bir kez sarı kart gördü. Berkan Kutlu, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ile 2021-2022 sezonunda Galatasaray'da çalıştı. İnan'ın Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı olduğu dönemde Berkan, tüm kulvarlarda 48 maça çıkıp 3 asist yaptı.