Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep'te yanan çekiciye müdahale eden sürücüye çekici çarptı, sürücü öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde dorse yangınına müdahale için çekiciden inen sürücüye aynı yönde seyreden başka bir çekici çarptı. Sürücü olay yerinde can verdi. Yangın nedeniyle otoyolun Gaziantep istikameti trafiğe kapatılırken, kazaya karışan çekicinin sürücüsü gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde dorsesi yanan çekicisine müdahale etmek için aracından inen sürücü, başka bir çekicinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

YANGINA MÜDAHALE ETMEK İSTERKEN ÇEKİCİ ÇARPTI

İsmail Bozdağ (34) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen çekicinin dorsesinde, TAG Otoyolu'nun Gaziantep 14. kilometresinde yangın çıktı. Aracındaki yangına müdahale etmek amacıyla çekiciden inen Bozdağ'a, aynı yönde seyreden F.D. (33) yönetimindeki 33 BNJ 07 plakalı çekici çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İsmail Bozdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın nedeniyle çekici ve dorsede soğutma çalışması başlatılırken otoyolun Gaziantep istikametindeki tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Öte yandan sürücü F.D., gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Kraliçe Mary Türkiye'de! Türk bayraklı poz mest etti

Kraliçe Mary Türkiye'de! Pozları mest etti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor

Türkiye'den tarihi anlaşma! Dört ülke güçlerini birleştirdi
Ebru Gündeş'in kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı!

Kolundaki saat bir ev parası!
Melisa Döngel, Torreira ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu

Aşk yaşadıkları iddialarına son nokta koyuldu
Trump devreye girdi! Nvidia CEO'sunun yasak aşkına FBI soruşturması

Yasak aşkın ucu Beyaz Saray'a uzandı! Faturası ağır olabilir
Çağla Şıkel, Atatürk'ü anarken gözyaşlarına hakim olamadı

Gözyaşlarına hakim olamadı!
Muğla'da Hazine ve orman arazilerini parselleyip sattıkları belirlendi! 21 gözaltı, 45 kişi 138 milyon lira kaybetti

Hazine arazisini parsel parsel satmışlar! 45 kişi tuzağa düşmüş
Netanyahu, İran'a yeni saldırı için her gün Trump'ı arıyormuş

Umduğunu bulamayınca her gün aramaya başladı! İşte nedeni