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Önce Pogba şimdi de o! Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı

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Önce Pogba şimdi de o! Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı
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Bir süredir boşta olan Paul Pogba ile görüşmelere başlamaya hazırlanan Süper Lig ekibi Amedspor, kulüpsüz olan bir diğer yıldız isim Jadon Sancho için de harekete geçti. Amedspor Kulübü yetkililerinin kısa süre içerisinde oyuncu tarafı ile temaslara başlayacağı dile getirildi.

Zirve yarışında iddiasını sürdürmeyi hedefleyen Amedspor yönetimi, transfer çalışmalarına hız verdi. 

POGBA'DAN SONRA ŞİMDİ DE SANCHO

Fransız basınında yer alan Paul Pogba iddialarının ardından Diyarbakır temsilcisinin hedefindeki ikinci dev ismin Jadon Sancho olduğu öğrenildi.

İNGİLİZ YILDIZ İÇİN TEMASLAR BAŞLIYOR

Geçtiğimiz günlerde Paul Pogba’nın menajeriyle ilk temasları kuran ve yüz yüze görüşme için randevulaşan yeşil-kırmızılı yetkililer, İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho için de harekete geçti. Kulüpsüz durumda olan 26 yaşındaki futbolcunun temsilcileriyle kısa süre içerisinde ilk resmi temasın sağlanacağı belirtildi.

DÜNYA FUTBOLUNUN GÜNDEMİNE OTURACAK TRANSFER PLANI

Kulüp kariyerlerinde Manchester United gibi devlerde birlikte forma giyen Pogba ve Sancho'yu kadroya katmak isteyen Amedspor yönetiminin, bu transferlerle hem saha içindeki gücünü katlamayı hem de küresel ölçekte büyük bir prestij elde etmeyi hedeflediği vurgulandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSalih Yas:

Türkiye ligine yakışırlar.

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