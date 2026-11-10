Galatasaray'da Batrakov kararı! Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor

Galatasaray'da sezon başından bu yana sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Aleksey Batrakov için önemli bir gelişme yaşandı. Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Rus futbolcu, kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı. Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdiği öne sürülen genç yıldızın sözleşmesinde yer alan iki madde için yönetimin harekete geçtiği belirtildi.

55 MİLYON EUROLUK MADDEYİ KALDIRMAK İSTİYORLAR

Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Aleksey Batrakov'un sözleşmesinde bulunan 55 milyon euroluk serbest kalma maddesini kaldırmayı planlıyor. Genç futbolcunun gelecekte çok daha yüksek bir bonservis bedeliyle transfer olabileceğini düşünen sarı-kırmızılılar, olası bir ayrılıkta pazarlık gücünü korumak istiyor.

Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çektiği öne sürülen Batrakov'un mevcut sözleşmesindeki serbest kalma bedeli, belirlenen tutarın ödenmesi halinde Galatasaray'ın transfer görüşmelerindeki hareket alanını sınırlandırabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

MAAŞINA YÜZDE 54 ZAM YAPILACAK

Galatasaray'ın sözleşmede değiştirmek istediği ikinci konu ise Batrakov'un yıllık ücreti. Sarı-kırmızılı yönetimin, genç futbolcunun maaşında yaklaşık yüzde 54 oranında iyileştirmeye gitmeyi planladığı belirtildi.

Mevcut sözleşmesinde sezon başına net 3 milyon 250 bin euro kazanan 21 yaşındaki futbolcunun ücretinin 5 milyon euroya yükseltilmesi hedefleniyor. Böylece Batrakov'un yıllık kazancında 1 milyon 750 bin euroluk artış gerçekleşecek.