Galatasaray'da Batrakov kararı! Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor

Galatasaray'da Batrakov kararı! Sözleşmesindeki 2 madde değişiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, sezon başında 25 milyon euroya kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov'un sözleşmesini yenilemek için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetimin, Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken 21 yaşındaki yıldızın 55 milyon euroluk serbest kalma maddesini kaldırmak istediği öne sürüldü. Batrakov'un yıllık ücretinin de yaklaşık yüzde 54 zamla 5 milyon euroya çıkarılması planlanıyor.
- Galatasaray yönetimi, Aleksey Batrakov'un sözleşmesindeki 55 milyon euroluk serbest kalma maddesini kaldırmayı planlıyor.
- Batrakov'un yıllık net ücretinin 3 milyon 250 bin eurodan 5 milyon euroya, yaklaşık yüzde 54 zamla yükseltilmesi hedefleniyor.
- Batrakov, sezon başında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi.
Galatasaray'da sezon başından bu yana sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Aleksey Batrakov için önemli bir gelişme yaşandı. Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Rus futbolcu, kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı. Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdiği öne sürülen genç yıldızın sözleşmesinde yer alan iki madde için yönetimin harekete geçtiği belirtildi.
55 MİLYON EUROLUK MADDEYİ KALDIRMAK İSTİYORLAR
Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Aleksey Batrakov'un sözleşmesinde bulunan 55 milyon euroluk serbest kalma maddesini kaldırmayı planlıyor. Genç futbolcunun gelecekte çok daha yüksek bir bonservis bedeliyle transfer olabileceğini düşünen sarı-kırmızılılar, olası bir ayrılıkta pazarlık gücünü korumak istiyor.
Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çektiği öne sürülen Batrakov'un mevcut sözleşmesindeki serbest kalma bedeli, belirlenen tutarın ödenmesi halinde Galatasaray'ın transfer görüşmelerindeki hareket alanını sınırlandırabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.
MAAŞINA YÜZDE 54 ZAM YAPILACAK
Galatasaray'ın sözleşmede değiştirmek istediği ikinci konu ise Batrakov'un yıllık ücreti. Sarı-kırmızılı yönetimin, genç futbolcunun maaşında yaklaşık yüzde 54 oranında iyileştirmeye gitmeyi planladığı belirtildi.
Mevcut sözleşmesinde sezon başına net 3 milyon 250 bin euro kazanan 21 yaşındaki futbolcunun ücretinin 5 milyon euroya yükseltilmesi hedefleniyor. Böylece Batrakov'un yıllık kazancında 1 milyon 750 bin euroluk artış gerçekleşecek.
AVRUPA DEVLERİNİN İLGİSİ YÖNETİMİ HAREKETE GEÇİRDİ
Sezon başında 25 milyon euro karşılığında transfer edilen Batrakov'un kısa sürede gösterdiği performans, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Genç futbolcu için transfer iddiaları gündeme gelirken Galatasaray yönetimi de yıldız oyuncunun sözleşmesini daha güçlü şartlarla yenilemek istiyor.
Sarı-kırmızılıların hem serbest kalma bedelini kaldırmayı hem de oyuncunun maaşını artırmayı hedeflediği görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Sözleşme değişikliklerinin yürürlüğe girebilmesi için Batrakov ile anlaşma sağlanması gerekiyor.
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.