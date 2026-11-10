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Yunan restoranlarından olay tercih! Baklavayı Türkiye'den alıyorlar

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Yunan restoranlarından olay tercih! Baklavayı Türkiye'den alıyorlar
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Yunan restoranları, baklavanın kökenine ilişkin Türkiye ile Yunanistan arasında yıllardır süren tartışmaların ortasında dikkat çeken bir tercihe imza atıyor. ABD'de faaliyet gösteren Yunan restoranları, müşterilerine sundukları baklavayı Gaziantep'ten temin ediyor.

  • ABD'deki Yunan restoranlarına, Gaziantep'te üretilen coğrafi işaret tescilli baklava gönderiliyor.
  • Türk firmanın ABD distribütörü Adnan Yılmaz, Gaziantep baklavasının farklı eyalet ve bölgelerdeki restoranlara ulaştırıldığı satış ağını genişletiyor.
  • Baklava, Türkiye ile Yunanistan arasında kökeni tartışmalı geleneksel tatlılar arasında yer alıyor.

Yunan restoranlarının ABD'de Gaziantep baklavasını tercih etmesi, iki ülke arasında zaman zaman tartışma konusu olan geleneksel tatlıyı yeniden öne çıkardı. Gaziantep'ten Amerika'ya uzanan satış ağı, Türk baklavasının uluslararası mutfaklardaki yerini gözler önüne serdi.

YUNAN RESTORANLARINDA GAZİANTEP BAKLAVASI SERVİS EDİLİYOR

Türkiye ile Yunanistan arasında baklavanın kökenine ilişkin tartışmalar devam ederken, ABD'deki Yunan restoranlarının tercihi dikkat çekti. Türk firma, Gaziantep'te ürettiği coğrafi işaret tescilli baklavaları Amerika'daki Yunan restoranlarına da gönderiyor. Böylece Gaziantep'in geleneksel lezzeti, Yunan mutfağının sunulduğu işletmelerde de müşterilerle buluşuyor. Gaziantep baklavasının Yunan restoranlarında tercih edilmesi, ürünün yalnızca Türk restoranlarıyla sınırlı kalmadığını da gösteriyor. Farklı mutfak kültürlerine hitap eden işletmelerin Gaziantep'ten gelen baklavayı satın alması, tescilli ürünün uluslararası pazardaki yerini güçlendiriyor.

GAZİANTEP'TEN AMERİKA'YA UZANAN BAKLAVA YOLCULUĞU

Türk firmasının ABD distribütörü Adnan Yılmaz, farklı eyalet ve bölgelerdeki restoranlarla yürüttüğü çalışmalar sayesinde Gaziantep baklavasının Amerika'daki satış ağını genişletiyor. Gaziantep'te hazırlanan baklavalar, distribütör aracılığıyla çeşitli restoranlara ulaştırılıyor. Restoranlara gerçekleştirilen teslimatları gösteren videolar da bu ticari faaliyetleri ortaya koyuyor. Görüntülerde, Gaziantep'ten Amerika'ya gönderilen baklavaların restoranlara ulaştırılması yer alıyor. Türk markasının Yunan restoranlarıyla gerçekleştirdiği satışlar, Gaziantep baklavasının farklı ülke mutfaklarında da kendisine yer bulduğunu gösteriyor.

BAKLAVANIN KÖKENİ TARTIŞILIRKEN DİKKAT ÇEKEN TERCİH

Baklava, Türkiye ve Yunanistan'ın mutfak kültürlerinde önemli yere sahip geleneksel tatlılar arasında bulunuyor. İki ülke arasında tatlının kökenine ilişkin tartışmalar zaman zaman yaşanırken, ABD'deki Yunan restoranlarının doğrudan Gaziantep'te üretilen baklavayı satın alması dikkat çekici bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Kazandığına bak. Markayı boşver. O zaten tesçillenmiştir. O 'nu yani Gaziantep Baklavasının üstüne yoktur.Marka mı ohhooo Üç kardeşler , Koçak , Seyyidoğlu vs

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Haber Yorumlarıhg hg:

gaziantep en iyisidir yiyen bilir

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