Diyarbakır Ergani'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü 19 yaşında öldü

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü refüje çarptı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay önceki gün Ergani ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, kavşağa dönen otomobil ile çarpıştı. Kazada 19 yaşındaki sürücü Y.B., motosikletten refüje savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Y.B., ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan Y.B., hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı