Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır Ergani'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü 19 yaşında öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Ergani'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü 19 yaşında öldü Haber Videosunu İzle
Diyarbakır Ergani'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü 19 yaşında öldü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü refüje savruldu, kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü refüje çarptı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay önceki gün Ergani ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, kavşağa dönen otomobil ile çarpıştı. Kazada 19 yaşındaki sürücü Y.B., motosikletten refüje savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Y.B., ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan Y.B., hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok35

Trafikte gören şaştı kaldı! Devasa aracın sahibi bakın kim çıktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tecavüzden hapse giren komedyen Russell Brand'in eşine son sözleri: Seni seviyorum

Tecavüzden hapse girdi! Eşine son sözleri dikkat çekti
Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı da etiketleyip isyan etti: Bir kesim bu kadar aşağılanmaz24

Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı etiketleyip bu manzaraya isyan etti

Beşiktaş'tan yaka paça gönderilen Karius, kariyerinin en büyük imzasını atıyor

Beşiktaş'tan yaka paça gönderilen Karius, kariyerinin en büyük imzasını atıyor
Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu19

Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu
BBP'li Çağlayan'dan İBB'ye çağrı: Mağdur hanelerin su borçları silinsin

Yüzlerce ailenin sesi oldu: Borçlarını hemen silin

Çağla Şıkel, Atatürk'ü anarken gözyaşlarına hakim olamadı

Gözyaşlarına hakim olamadı!
Ünlülerden Aliağa faciasının ardından taziye mesajları: Yüreğimiz yandı

Ünlü isimlerden Aliağa faciasının ardından taziye mesajları: Yüreğimiz yandı