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Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Yeşim Yeşilçimen'den iddiaları doğrulayan paylaşım

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Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Yeşim Yeşilçimen'den iddiaları doğrulayan paylaşım
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Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ve Yeşim Yeşilçimen'in uzun süredir birlikte olduğu iddia ediliyordu. Yeşim Yeşilçimen, sosyal medya hesabından Barış Alper Yılmaz'ın kendisine hediye ettiği formasını paylaşarak iddiaları resmen doğruladı. Yapılan paylaşımda ''Teşekkürler star'' ifadeleri yer aldı.

Galatasaray’ın ve A Milli Takım’ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile Yeşim Yeşilçimen hakkında bir süredir konuşulan aşk iddiaları neredeyse belgelendi. Uzun zamandır gözlerden uzak bir birliktelik yaşadıkları öne sürülen ikilinin ilişkisi, sosyal medyaya taşındı.

''TEŞEKKÜRLER STAR''

Yeşim Yeşilçimen, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dedikodulara artırdı. Barış Alper Yılmaz’ın kendisine hediye ettiği imzalı formayı takipçileriyle paylaşan Yeşilçimen, gönderisine ''Teşekkürler star'' notunu düşerek birlikteliği resmen doğruladı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Sarı-kırmızılı taraftarların ve magazin dünyasının yakından takip ettiği bu paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni aldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları7s6w852fbd:

Çok Büyük Bir Haber Memnun oldum

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