Altın yatırımcısına kötü haber! 46 ayın en büyük kaybı

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Son iki yılın en çok kazandıran yatırım aracı altın, ekimde enflasyonun gerisinde kaldı. Dolar, avro ve borsa da aynı dönemde yatırımcısına reel kayıp yaşattı.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINA YÖNELTTİ

Son yıllarda küresel ölçekte artan jeopolitik riskler, yatırımcıları “güvenli liman” olarak görülen altına yöneltti. Ağustos 2024-Eylül 2026 dönemindeki 26 ayda altın, yıllık bazda her ay yatırımcısına reel getiri sağladı.

OCAK 2026'DA REKOR KIRILDI

Bu dönemde TÜFE ile indirgendiğinde altının reel getirisi, Ocak 2026'da yüzde 66,41 ile verilerin derlendiği 1997'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Reel getiri birçok ayda yüzde 20'nin üzerinde gerçekleşti.

EKİMDE SERİ SONA ERDİ

Artan enerji fiyatları nedeniyle küresel enflasyonun yüksek seyredeceği beklentisi, ekimde altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Külçe altının yıllık nominal getirisi bu dönemde yüzde 14,59 oldu. Böylece külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,06, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,7 kaybettirdi. Yüzde 11,7'lik reel kayıp, son 46 ayın en büyük kaybı olarak kayıtlara geçti.

YILLIKTA SADECE MEVDUAT VE DİBS KAZANDIRDI

Geçen ay TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına reel getiri sağlayan araçlar devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ve brüt mevduat faizi oldu. DİBS ekimde yıllık bazda yüzde 4,04, mevduat faizi ise yüzde 0,29 reel getiri sağladı. Böylece DİBS’teki reel getiri serisi 13 aya, mevduat faizindeki seri ise 3 aya çıktı.

DOLAR, AVRO VE BORSA DA KAYBETTİRDİ

Aynı dönemde TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 8,92, avro yüzde 12,26, BIST 100 endeksi ise yüzde 15,09 reel kayba yol açtı.

ALTININ AYLARA GÖRE REEL GETİRİSİ

Külçe altının TÜFE ile indirgendiğinde yıllık reel getiri oranları (yüzde) şöyle:

Ekim 2026: -11,70

Eylül 2026: 5,30

Ağustos 2026: 16,49

Temmuz 2026: 8,05

Haziran 2026: 12,60

Mayıs 2026: 22,68

Nisan 2026: 28,41

Mart 2026: 51,10

Şubat 2026: 62,20

Ocak 2026: 66,41

Aralık 2025: 51,77

Kasım 2025: 43,44

Ekim 2025: 40,94

Eylül 2025: 29,18

Ağustos 2025: 22,80

Temmuz 2025: 27,58

Haziran 2025: 29,29

Mayıs 2025: 24,87

Nisan 2025: 16,55

Mart 2025: 9,28

Şubat 2025: 19,17

Ocak 2025: 7,19

Aralık 2024: 7,13

Kasım 2024: 12,11

Ekim 2024: 16,89

Eylül 2024: 14,27

Ağustos 2024: 5,54

Temmuz 2024: -5,80

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Kaynak: Haberler.com