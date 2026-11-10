Gazeteci İsmail Saymaz’ın ev hapsi kaldırıldı! 'Bu kadar erken beklemiyordum'

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Fon soruşturmasına ilişkin paylaşımları nedeniyle yargılanan gazeteci İsmail Saymaz hakkında uygulanan ev hapsi tedbiri, yaklaşık bir ay sonra sona erdi. Saymaz, kararı beklemediğini söyledi.

EV HAPSİ TEDBİRİ KALDIRILDI

Gazeteci İsmail Saymaz hakkında uygulanan, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel, Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında, fon kriziyle ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Saymaz ve Ağırel, Yeni Partili yetkililerin Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkındaki iddialarını yayınlarında tartışmıştı. Bakan Bolat da kendisine yönelik ifadeler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle iki gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

ADLİ KONTROL, İTİRAZ ÜZERİNE EV HAPSİNE ÇEVRİLDİ

Gözaltına alınan Saymaz ve Ağırel, 8 Ekim’de ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Başsavcılığın itirazı üzerine karar bir gün sonra ev hapsine çevrilmişti.

İDDİANAMEDE 14 YIL 10 AY HAPİS İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede Saymaz ve Ağırel için 14 yıl 10 ay hapis cezası talep edildi. Gazetecilere “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme”, “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” ve “iftira” suçlamaları yöneltildi. Saymaz, kendisine atfedilen iddianın kendisine ait olmadığını savunmuştu.

“BU KADAR ERKEN BEKLEMİYORDUM”

Kararın ardından Sözcü TV’ye bağlanan Saymaz, “Bu kadar erken beklemiyordum” dedi. Tedbirin ancak ilk duruşmada kaldırılmasını beklediğini belirten Saymaz, kararın kendisi için sürpriz olduğunu ve çok sevindiğini söyledi. Davanın ilk duruşmasının 8 Temmuz 2027'de görüleceğini açıklayan Saymaz, o gün beraat kararı verilmesini umduğunu ifade etti.

AĞIREL, SARIGÜL SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

Aynı soruşturma kapsamında ev hapsinde bulunan Murat Ağırel ise 16 Ekim’de, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün ailesine yönelik “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 19 Ekim’de hakimliğe çıkarılan Ağırel, “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek” suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturmada Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül’ün de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.

Ağırel ifadesinde suçlamaları reddetti. Kendisine ulaştırılan iddiaları araştırdığını, Sarıgül ailesinin avukatlarına yanıt hakkı tanıdığını ve doğrulayamadığı için haberi yayımlamadığını savundu.

SAYMAZ DAHA ÖNCE DE EV HAPSİNDE KALMIŞTI

Saymaz, 2025 yılında da Gezi Parkı soruşturması kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınmış ve hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Saymaz’ın o dönemdeki ev hapsi 56 gün sonra kaldırılmıştı.

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Kaynak: Haberler.com