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Savcılık, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin rapora itiraz etti

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Savcılık, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin rapora itiraz etti
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporla ilgili harekete geçti. Kozinoğlu'nun kalp hastalığı sonucu öldüğü, zehirlenme bulgusunun görülmediği bilgilerinin yer aldığı rapora itiraz etti.

  • Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün travmatik tesir veya zehirlenme kaynaklı olduğuna dair tıbbi delil bulunmadığını, ölümün kalp hastalığı sonucu meydana geldiğini bildirdi.
  • Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, rapordaki tespitlerin daha ayrıntılı açıklanması ve değerlendirilmesi amacıyla genel kuruldan yeniden rapor düzenlenmesini talep etti.
  • Raporda, Kozinoğlu'na kalp rahatsızlığı başladıktan sonra verilen ilacın ölüme etkisi veya katkısı bulunmadığı belirtildi.

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu, Eski MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde şüpheli ölümüne ilişkin hazırladığı raporu geçtiğimiz hafta Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Kurul gönderilen raporda, Kozinoğlu'nun travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

KOZİNOĞLU RAPORUNA İTİRAZ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora itiraz etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rapordaki tespitlerin daha ayrıntılı açıklanması ve değerlendirilmesi amacıyla genel kuruldan yeniden rapor tanzimi talebinde bulunuldu.

"ZEHİRLENME BULGUSU YOK"

Öte yandan raporda, yapılan radyolojik inceleme, ölü muayenesi, otopsi, fethi kabir, radyoaaktif inceleme ve alınan örneklerin incelemeleri neticesinde değerlendirme yapıldığı kaydedildi. Raporda, kişinin travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı kaydedildi. Kozinoğlu'nun zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığının vurgulandığı raporda, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği bilgisi yer aldı. Raporda, fethi kabir işlemine ilişkin bulgulara da yer verildi. Raporda, 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikeri ile fethi kabir işlemi yapıldığı kaydedildi. Raporda, Kozinoğlu'nun mide bulantısı, kusma, ishal, mide ve bağırsaklarda kanama, solunum yollarında alerjik reaksiyon bulunmadığı, diğer ağır metallerin normal düzeyde olduğu anlatıldı. Raporda, Kozinoğlu'nun zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delilin bulunmadığı aktarıldı.

"KALP RAHATSIZLIĞI İÇİN VERİLEN İLACIN, ÖLÜME ETKİSİ BULUNMADI"

Hazırlanan raporda, hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği, Kozinoğlu'na kalp rahatsızlığı başladıktan sonra verilen ilacın, ölüm olayına etkisi ve katkısı bulunmadığı vurgulandı.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
Mustafa Subasi:Fetöcü vatan haini teröristler hala aramızda temizle temizle bitmiyorlar
Tüm yorumlar (6)
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMustafa Subasi:★ Okurların en beğendiği

Fetöcü vatan haini teröristler hala aramızda temizle temizle bitmiyorlar

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıY.K Y.K:

VATAN MİLLET İÇİN GENÇLİĞİNİ CANINI ORTAYA KOYMUŞ ŞEREFLİ TÜRK SUBAYINI MEZARINDA RAHAT BIRAKIN BARİ AHİRETTE ALIR HAKKINI

Yorum Beğen2
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Haber YorumlarıRECEP:

işi birilerine yıkana kadar uğraşacaklar

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Haber Yorumlarıtbiyte100:

raporu hazırlayanlar araştırılsın aynı zamanda

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Haber YorumlarıEmin Ustun:

vardır bir sebebi

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