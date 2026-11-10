Savcılık, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin rapora itiraz etti

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Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu, Eski MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde şüpheli ölümüne ilişkin hazırladığı raporu geçtiğimiz hafta Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Kurul gönderilen raporda, Kozinoğlu'nun travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

KOZİNOĞLU RAPORUNA İTİRAZ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora itiraz etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rapordaki tespitlerin daha ayrıntılı açıklanması ve değerlendirilmesi amacıyla genel kuruldan yeniden rapor tanzimi talebinde bulunuldu.

"ZEHİRLENME BULGUSU YOK"

Öte yandan raporda, yapılan radyolojik inceleme, ölü muayenesi, otopsi, fethi kabir, radyoaaktif inceleme ve alınan örneklerin incelemeleri neticesinde değerlendirme yapıldığı kaydedildi. Raporda, kişinin travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı kaydedildi. Kozinoğlu'nun zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığının vurgulandığı raporda, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği bilgisi yer aldı. Raporda, fethi kabir işlemine ilişkin bulgulara da yer verildi. Raporda, 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikeri ile fethi kabir işlemi yapıldığı kaydedildi. Raporda, Kozinoğlu'nun mide bulantısı, kusma, ishal, mide ve bağırsaklarda kanama, solunum yollarında alerjik reaksiyon bulunmadığı, diğer ağır metallerin normal düzeyde olduğu anlatıldı. Raporda, Kozinoğlu'nun zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delilin bulunmadığı aktarıldı.

"KALP RAHATSIZLIĞI İÇİN VERİLEN İLACIN, ÖLÜME ETKİSİ BULUNMADI"

Hazırlanan raporda, hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği, Kozinoğlu'na kalp rahatsızlığı başladıktan sonra verilen ilacın, ölüm olayına etkisi ve katkısı bulunmadığı vurgulandı.