Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

6 yorum · Sen de yaz

Kamu çalışanlarının farklı statü ve mevzuatlara göre belirlenen maaşları yeniden düzenleniyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan düzenlemeyle mevcut ücret sisteminin sadeleştirilmesi ve personelin üstlendiği görev ile sorumlulukların ücretlerin belirlenmesinde temel ölçüt haline getirilmesi planlanıyor.

5,4 MİLYON KAMU ÇALIŞANINI KAPSIYOR

Programda yer alan verilere göre Türkiye'de yaklaşık 5 milyon 400 bin kamu personeli görev yapıyor. Bunların 3 milyon 582 binini kadrolu çalışanlar oluştururken kamu işçilerinin sayısı 1 milyon 267 bini aşıyor.

Kamuda ayrıca 420 bine yakın sözleşmeli personel ve farklı statülerde istihdam edilen yaklaşık 148 bin çalışan bulunuyor.

Mevcut sistemde kadrolu memurlar, sözleşmeli personel ve kamu işçilerinin ücretleri farklı yasal düzenlemeler ve ödeme esasları çerçevesinde hesaplanıyor.

MAAŞLAR GÖREVİN ZORLUĞUNA VE SORUMLULUĞA GÖRE BELİRLENECEK

Yeni düzenlemeyle farklı statülerde çalışan kamu personelinin ücret sistemleri kapsamlı biçimde incelenecek.

Personelin unvanı, yaptığı işin zorluk derecesi, sahip olduğu yetkiler ve üstlendiği sorumluluklar dikkate alınarak daha sade bir ücret yapısı oluşturulacak.

Bu kapsamda kamu personelinin statülerini ve sınıflandırılmasını düzenleyen mevzuat da gözden geçirilecek. Ücret düzeylerinin görev ve sorumluluk esasına göre yeniden belirlenmesi hedeflenecek.

KARİYER MESLEKLER İÇİN DE DÜZENLEME YAPILACAK

Çalışmalar yalnızca maaş sistemiyle sınırlı kalmayacak. Kariyer meslek personelinin görev alanları, atama süreçleri ve meslekte yükselme koşullarına ilişkin mevzuat da yeniden ele alınacak.

Bu düzenlemelerle nitelikli ve deneyimli personelin kamu kurumlarında çalışmaya devam etmesinin sağlanması amaçlanıyor.

DÖRT KURUM BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Yeni ücret sistemine ilişkin hazırlıklar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülecek.

Kurumlar, farklı personel statülerine uygulanan ücret sistemlerini analiz ederek yeni modelin oluşturulması için gerekli çalışmaları gerçekleştirecek.

MAAŞLAR NE ZAMAN DEĞİŞECEK?

Programda ücret sisteminin yeniden düzenlenmesi hedefi yer alsa da çalışanların maaşlarında ne kadar artış veya değişiklik yapılacağına ilişkin henüz bir rakam açıklanmadı.

Yeni sistemin hangi tarihte yürürlüğe gireceği ve çalışanların maaşlarına ne zaman yansıyacağı da ilerleyen süreçte netleşecek.

Kaynak: Haberler.com