ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz
Venezuela saldırının ardından kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulunuyor. Trump kameralar karşısındaki ilk açıklamasında, "Güvenilir dönüşüm süreci yapılana kadar Venezuela'yı biz yöneteceğiz. Biz Venezuela halkı için barış ve adalet istiyoruz." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yapılan saldırının ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. Operasyonun detayları hakkında bilgi veren Trump, Venezuela'nın kaderinin ne olacağıyla ilgili konuştu.
TRUMP: GEÇİŞ SÜRECİNDE VENEZUELA'YI BİZ YÖNETECEĞİZ
