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300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor

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300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
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İngiltere'de yaşayan 29 yaşındaki Jack Ako, 298 kiloya ulaşınca hayatını değiştirmeye karar verdi. Midesine kelepçe taktıran, beslenme düzenini değiştiren ve düzenli spor yapmaya başlayan Ako, yaklaşık 190 kilo verdi. Büyük değişimin ardından kişisel antrenör olarak çalışmaya başlayan genç adam, şimdi vücut geliştirme yarışmasına hazırlanıyor.

İngiltere'de yaşayan 29 yaşındaki Jack Ako'nun geçirdiği büyük değişim dikkat çekti. 298 kiloya kadar çıkan Ako, kilosunun ardından hayatında radikal bir değişikliğe gitmeye karar verdi.

298 KİLOYU GÖRÜNCE HAREKETE GEÇTİ

Kilo vermek için midesine kelepçe taktıran Ako, bununla birlikte beslenme alışkanlıklarını da değiştirdi. Sağlıklı beslenmeye başlayan 29 yaşındaki adam, düzenli olarak spor yaparak süreci devam ettirdi. Ako, uyguladığı programın ardından yaklaşık 190 kilo vermeyi başardı.

ŞİMDİ KİŞİSEL ANTRENÖR OLARAK ÇALIŞIYOR

Geçirdiği büyük değişimin ardından sporu hayatının merkezine yerleştiren Ako, kendi yaşadığı sürecin ardından kişisel antrenör olarak çalışmaya başladı.

VÜCUT GELİŞTİRME YARIŞMASINA HAZIRLANIYOR

298 kilodan yaklaşık 190 kilo veren Jack Ako'nun yeni hedefi ise vücut geliştirme yarışmasına katılmak. Ako, şimdi yarışmaya hazırlanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şaziye Ceyhan
Şaziye Ceyhan
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