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Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu

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Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu Haber Videosunu İzle
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon vurgununa ilişkin soruşturmada zararın iki katının ödenmesinin etkin pişmanlık sebebi sayılabileceğini ancak adli süreci sonlandırmayacağını vurguladı. Bakan Gürlek, TMSF bünyesinde açılan hesaplara haksız kazancını iade edenlerin bulunduğunu belirterek, manipülatif kazanç sağlayan her şüpheli hakkında yasal işlemin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

  • Fon soruşturması kapsamında 85 şüpheli tutuklandı, toplam 207 kişi hakkında işlem yapıldı.
  • 17 Eylül itibarıyla ilgili fonların tasfiyesine karar verildi ve şüphelilerin mal varlıkları donduruldu.
  • Haksız kazancın TMSF'ye iadesi etkin pişmanlık nedeni sayılabilecek, ancak soruşturmayı kapatmayacak; 5 kişi iade hesabına ödeme yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda fon vurgununa ilişkin yürütülen soruşturmanın detaylarını açıkladı. Operasyonlar kapsamında 85 kişinin tutuklandığını ve 207 kişi hakkında işlem yapıldığını belirten Bakan Gürlek, haksız kazancın TMSF'ye iade edilmesinin etkin pişmanlık nedeni sayılabileceğini ancak soruşturmayı kapatmayacağını vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası canlı yayınında gündeme ilişkin kritik soruları yanıtladı. Piyasalardaki fon hareketliliğine yönelik yürütülen adli süreç ve soruşturmaların detaylarını paylaşan Bakan Gürlek, fahiş kazanç sağlayanların mercek altına alındığını bildirdi.

"85 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, TEDBİR KARARLARI UYGULANDI"

Süreçte gelinen son durumu rakamlarla açıklayan Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takibinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir kurul oluşturulduğunu belirtti. Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında şu bilgileri verdi:

  • Soruşturmalar neticesinde 85 şüpheli tutuklandı, toplam 207 kişi hakkında işlem yapıldı.
  • Şüphelilerin mal varlıkları donduruldu ve olası mal kaçırma girişimlerine karşı önlemler alındı.
  • Devlet Denetleme Kurulu (DDK) devreye sokularak kurumsal ihmal, kusur veya kasıt unsurları için inceleme başlatıldı.
  • 17 Eylül itibarıyla ilgili fonların tasfiyesine karar verildi ve tüm önleyici tedbirler devreye alındı.

"HAKSIZ KAZANCINI İADE EDEN 5 KİŞİ BULUNUYOR"

Olağandışı kazanç sağlayanlara karşı özel bir liste hazırlandığını aktaran Bakan Gürlek, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde haksız kazançların iadesi için hesap açıldığını duyurdu. "Zararın iki katının karşılanması etkin pişmanlık sebebi ama bu soruşturmanın kapanacağı anlamına gelmiyor" diyen Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Dün TMSF Başkanımızla görüştüm, 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Haksız kazanç sağlayan kişiler TMSF'ye iadesini yapacak, savcılığa gerekli yazıyı yazacak. Ancak bu dosyanın kapanması anlamına gelmiyor, mutlaka onlarla ilgili de işlem yapılacak. Özellikle 2 ay gibi kısa sürede girip manipülatif hareketlerle yüksek kar çıkışı yapanlara ilişkin elimizde bir çalışma ve liste var. Milletimizin cebine el uzatan bu kişilerden hukuk çerçevesinde hakkımızı arayacağız."

"TÜRK PİYASASI BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ"

Münferit olayların tüm ekonomiye mal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Adalet Bakanı Gürlek, "Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Buradaki küçük bir kısımda meydana gelen hadiseyi genele yaymamak gerekiyor. Sürecin en başından beri Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip ediyor. Türk piyasası bizim gözbebeğimizdir" açıklamasında bulundu.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA İADE ETTİ AMA... 

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, yatırımlarına ilişkin ana para dışındaki tutarı gönüllülük esasına göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) isteğe bağlı iade hesabına aktardı. Yapılan ödeme, yatırımların ana para tutarını değil, ana para dışında kalan kısmı kapsıyor. 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıalperenlive:

Normal olanda bu sayın bakanım ancak CHP'li belediye başkanlarının zimmetlerine geçirdikleri paralarında peşine düşülmesi lazım, o paralar iade edilmeden kimse serbest kalmamalı.

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Haber YorumlarıKıvanç Ertürk:

sen mi millisin

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Haber Yorumlarıahmet:

ne zaman ödenecek paralar ödensin artık

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Haber YorumlarıMustafa Uzun:

Yurtiçinde tamam böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz.Diyelim yurtdışından biri buraya böyle para aktarmış ve kaç kat arttıysa fatma betül sayan gibi çekmiş.Onlar ne olacak.

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Haber YorumlarıAlp KONUR:

İnşallah gereği yapılır. Üstü kapanmaz

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