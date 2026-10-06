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Bursa Gemlik'te gürültü yüzünden çifti öldürdüğü iddiasıyla komşu adliyeye sevk edildi

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Bursa Gemlik'te gürültü yüzünden çifti öldürdüğü iddiasıyla komşu adliyeye sevk edildi
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşlı çifti evlerinde öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan üst komşuları K.S., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayetin arkasında uzun süredir devam eden gürültü tartışması olduğu, şüphelinin çifte demirle saldırdığı öne sürüldü.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 67 yaşındaki Vural Kara ve eşi Asiye Kara'yı evlerinde öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan üst komşuları K.S. (46), emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Cinayetin arkasından uzun süredir devam eden "gürültü" tartışması çıktı.

Olay, Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Vural Kara ile eşi Asiye Kara'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, çifti hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede çiftin kesici alet ve sert cisim darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, çiftin üst katında yaşayan K.S.'yi gözaltına aldı.

Gürültü cinneti cinayetle bitti

Soruşturmanın ilerlemesiyle cinayetin nedenine ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. İddiaya göre K.S., evinde kullandığı dambılları yere vurması ve çıkardığı gürültü nedeniyle apartman sakinleri tarafından daha önce birçok kez uyarıldı ve şikayet edildi.

K.S.'nin, alt katında oturan Vural ve Asiye Kara'nın da kendisini şikayet eden kişiler arasında olduğunu düşündüğü, bu nedenle yaşlı çiftle arasında daha önce de tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

Şüphelinin olay günü alt kata inerek Kara çiftinin evine gittiği ve yaşanan tartışmanın ardından çifte demirle saldırdığı öne sürüldü. Olay yerindeki ilk incelemelerde çiftin vücutlarında sert cisim ve kesici alet darbelerine ilişkin örnekler tespit edildi.

Cinayetin ardından gözaltına alınan K.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, Orhangazi'de sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında Gemlik Adliyesi'ne getirildi. Polis ekipleri adliye çevresinde ve girişinde yoğun güvenlik önlemi alırken, K.S.'nin savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilmesi bekleniyor.

Vural ve Asiye Kara'nın cenazeleri ise kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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