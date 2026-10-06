Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye transfer yapıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ara transfer dönemi için kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, orta saha takviyesinde rotasını İngiltere'ye çevirdi.

ORTA SAHAYA YENİ HEDEF AYARI

Sarı-lacivertli yönetimin, Premier Lig ekibi Brighton forması giyen İsveçli oyuncu Yasin Ayari'yi transfer listesinin ilk sırasına aldığı öne sürüldü.

TRANSFERDE FERDİ KADIOĞLU DETAYI

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki İsveçli orta saha için kısa süre içerisinde Brighton kulübüyle resmi temaslara başlamayı planladığı öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin bu transfer sürecinde, İngiliz ekibine transfer olan eski futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'ndan da destek alınacağı belirtildi. Aynı takımda forma giyen Ferdi'nin, Yasin Ayari'nin ikna edilmesinde önemli bir rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen ancak kulüpler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle gerçekleşmeyen transfer için Fenerbahçe'nin şartları zorlayacağı aktarıldı. Brighton ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.