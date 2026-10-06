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Denizde bulunan şişenin içinden 132 yıllık mesaj çıktı

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Denizde bulunan şişenin içinden 132 yıllık mesaj çıktı
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Avustralya kıyılarında bulunan eski bir şişenin içinden 1886 yılında yazılmış bir mesaj çıktı. İncelemelerde şişenin, Alman bilim insanlarının okyanus akıntılarını araştırmak amacıyla denize bıraktığı binlerce deney şişesinden biri olduğu belirlendi. Şişe, denize bırakılmasından 132 yıl sonra kıyıya ulaştı.

  • Avustralya'da bir sahilde bulunan şişenin içindeki mesajın 1886 yılına ait olduğu belirlendi.
  • Şişe, Alman bilim insanlarının okyanus akıntılarının yönünü ve hareketini incelemek amacıyla 19. yüzyılda denize bıraktığı binlerce şişeden biri.
  • Şişe, denize bırakılmasından 132 yıl sonra Avustralya kıyılarında bulundu.

Avustralya'da bir sahilde bulunan eski şişe, içinden çıkan kağıtla dikkat çekti. Şişenin içerisindeki mesaj üzerinde yapılan incelemeler, belgenin 1886 yılına ait olduğunu ortaya çıkardı.

Şişenin 19. yüzyılda okyanus akıntılarının yönünü ve hareketini incelemek amacıyla gerçekleştirilen bilimsel bir araştırmanın parçası olduğu belirlendi.

ŞİŞENİN İÇİNDEN 1886 TARİHLİ MESAJ ÇIKTI

Sahilde bulunan şişenin içerisinde uzun yıllar boyunca korunmayı başaran bir kağıt bulundu. Mesajdaki bilgilerin incelenmesi sonucunda belgenin 1886 yılında hazırlandığı tespit edildi. Şişenin kapalı kalması, içerisindeki mesajın yıllar boyunca korunmasını sağladı. Denize bırakılan şişe, tam 132 yıl sonra Avustralya kıyılarında bulundu.

BİLİMSEL DENEY İÇİN DENİZE BIRAKILMIŞ

Yapılan incelemeler şişenin rastgele denize atılmadığını ortaya çıkardı. Alman bilim insanlarının okyanus akıntılarının hareketlerini araştırmak amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında binlerce şişenin denize bırakıldığı belirlendi. Avustralya kıyılarında bulunan şişenin de bu bilimsel deneyde kullanılan örneklerden biri olduğu anlaşıldı.

BİNLERCE ŞİŞEYLE OKYANUS AKINTILARINI TAKİP ETTİLER

Araştırma kapsamında hazırlanan şişelerin içerisine bilgi içeren mesajlar yerleştirildi ve şişeler farklı noktalardan denize bırakıldı. Şişelerin ulaştığı bölgelerin araştırmacılara bildirilmesiyle okyanus akıntılarının izlediği yolların ve hareketlerinin belirlenmesi amaçlandı.

MESAJIN YAŞI NASIL BELİRLENDİ?

Şişeden çıkan belgenin üzerindeki tarih ve diğer bilgiler, 19. yüzyılda Alman bilim insanları tarafından yürütülen araştırmayla eşleşti. İncelemeler sonucunda şişenin 1886 yılında gerçekleştirilen okyanus akıntısı çalışmalarında kullanılan şişelerden biri olduğu belirlendi.

Barış Polat
Barış Polat
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBurak D.:

Ya haberde yanlış hesaplama yapılmış yada sekiz yıllık haber yeni yayınlanıyor. 1886 - 2026 = 140 yıl yapar

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