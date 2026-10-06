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Esenler'de 5 aranma kaydı olan şüpheli, çatıdan yan binaya atlarken yakalandı

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Esenler'de 5 aranma kaydı olan şüpheli, çatıdan yan binaya atlarken yakalandı
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Esenler'de kasten öldürme ve farklı suçlardan 5 ayrı aranma kaydı bulunan İ.Ş., binanın çatısına çıkıp yan binaya atlayarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Evde yapılan aramada tabanca, mermiler ve 45 sayfalık evrak ele geçirildi; 18 suç kaydı bulunan A.B. de gözaltına alındı.

ESENLER'de, kasten öldürme ve farklı suçlardan hakkında 5 ayrı aranma kaydı bulunan İ.Ş., binanın çatısına çıkarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Evde yapılan aramalarda tabanca, 52 mermi, dizüstü bilgisayar ile banka para girişleri ve dekontların bulunduğu 45 sayfalık evrak ele geçirilirken, evde bulunan 18 suç kaydı olan A.B. de gözaltına alındı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme ve farklı suçlardan hakkında toplam 5 ayrı aranma kaydı bulunan İ.Ş.'nin Fatih Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatı katında saklandığı bilgisine ulaştı. 27 Eylül saat 16.50 sıralarında şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, polis ekiplerini fark eden şüpheli, evin havalandırma boşluğundan binanın çatısına çıktı. Buradan yan binanın çatısına atlayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 cep telefonu ele geçirildi.

18 SUÇ KAYDI BULUNAN BAŞKA ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Operasyon sırasında evde bulunan, 18 suç kaydı olduğu ve firari olarak arandığı belirlenen A.B. isimli şüpheli de yakalandı. Evde yapılan aramalarda 1 tabanca, tabancaya takılı şarjörde 13 adet 9 milimetre fişek, cüzdan içerisinde 39 adet 9 milimetre fişek, dizüstü bilgisayar ile banka para girişleri ve dekontların bulunduğu 45 sayfalık evrak ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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