Francis Halzen, 2026 Nobel Fizik Ödülü'nü IceCube katkılarıyla kazandı

Francis Halzen, 2026 Nobel Fizik Ödülü'nü IceCube katkılarıyla kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2026 Nobel Fizik Ödülü'nü Francis Halzen'in kazandığını açıkladı. Ödül, Halzen'e IceCube Nötrino Gözlemevi'ne yaptığı belirleyici katkılar ve astrofiziksel kökenli yüksek enerjili nötrinoların keşfi nedeniyle verildi.
2026 Nobel Fizik Ödülü'nü bilim insanı Francis Halzen kazandı.
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2026 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibini açıkladı. Ödül, IceCube Nötrino Gözlemevi'ne yaptığı belirleyici katkılar ve astrofiziksel kökenli yüksek enerjili nötrinoların keşfi nedeniyle bilim insanı Francis Halzen'e verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı