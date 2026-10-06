Haberler

Selam söyledikleri kıza saldırdıktan sonra 75 bin lirasını gasp ettiler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Selam söyledikleri kıza saldırdıktan sonra 75 bin lirasını gasp ettiler Haber Videosunu İzle
Selam söyledikleri kıza saldırdıktan sonra 75 bin lirasını gasp ettiler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş’ta işten çıkıp evine giden 21 yaşındaki genç kızın yanına yaklaşan iki şüpheli, “Filanın selamı var” dedikten sonra genç kıza saldırdı. Şüpheliler, içinde 75 bin lira bulunan çantayı alarak kaçarken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

  • Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 21 yaşındaki S.E., evine giderken iki şahsın saldırısına uğradı.
  • Şüpheliler, genç kıza 'filanın selamı var' diyerek saldırdıktan sonra çantasını gasp ederek kaçtı.
  • Gasp edilen çantada 75 bin lira bulunduğu belirlendi.

Kahramanmaraş'ta, yanına yaklaştıkları genç kıza, 'filanın selamı var' diyerek saldırdıktan sonra çantasını gasp eden şahıslar kayıplara karıştı.

EVİNE GİDERKEN YANINA GELDİLER

Alınan bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi 14. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinden çıkan 21 yaşındaki S.E. isimli genç kız, evine giderken yanına iki şahıs yaklaştı. Şüpheliler genç kıza 'filanın selamı var' diyerek saldırdıktan sonra çantasını alarak kayıplara karıştı.

İÇİNDE 75 BİN LİRA VARMIŞ

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede S.E.'nin çantasında 75 bin lira olduğu öğrenildi. Yaşanan olayı duyduğunu ifade eden esnaf Yusuf Koca, "Ben görmedim seslere çıktım. O sırada genç kızın babası gelmiş, ambulans ve polis çağırdık şüpheliler kaçmış göremedim. Genç kız karnını tutarak acı çekiyordu. Kendisine, 'filanın selamı var' dedikten sonra vurmuşlar ve tırnak izleri de vardı" dedi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Keban'da 'tatlı suların hayaleti' yakalandı! Dişlerine bakın

'Hayalet' yakalandı! Tüm şehir bu balığı konuşuyor
Uçakta akılalmaz olay! Kadın yolcunun müstehcen hareketi şoke etti

Yolcu uçağında büyük skandal! Kadının müstehcen hareketi şoke etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! Takımın vazgeçilmezi yedek kalacak

Okan Buruk'tan sürpriz karar! Takımın vazgeçilmezi yedek kalacak
Survivor'da 21 yıl sonra büyük değişiklik! Fikri Acun Ilıcalı verdi

Acun Ilıcalı'dan yeni yarışma fikri! Ekibinden anında destek geldi
İsrail’in kalbinde ürküten manzara! İlcil'de bakın hangi anlama geliyor

İsrail’in kalbinde ürküten manzara! İlcil'de bakın hangi anlama geliyor
Ben-Gvir yıkım fotoğrafıyla övündü! 70 Filistinliyi evsiz bıraktı, utanmadan böyle paylaştı

70 Filistinliyi evsiz bıraktı, utanmadan böyle paylaştı
Samsun'da sahte MHRS tuzağı! Görme engelli gencin kartından 40 lira yerine 53 bin lira çekildi

40 liralık cezayı ödeyeyim derken kartından 53 bin lira gitti
'Yıkamacılar'a büyük operasyon! 102 kişi gözaltında

"Yıkamacıları" yıkan operasyon! Evleri basıp onlarca kişiyi aldılar
Avrupa'da tüm otoyollara 100 kilometre hız sınırı önerisi

Otoyollarda 130 kilometrelik hız sınırı tarih oluyor