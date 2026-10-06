Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak

Fenerbahçe'nin Temmuz 2025'te Milan'ın da kadrosuna katmak istediği Archie Brown için verdiği transfer kararı karşılığını vermeye başladı.

Sarı-lacivertli formayla ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki sol bek, İngiltere'den Nottingham Forest'ın transfer listesine girdi.

NOTTINGHAM FOREST BİR YILDIR TAKİP EDİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre Nottingham Forest, Archie Brown'u yaklaşık bir yıldır yakından takip ediyor. İngiliz ekibinin ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı ve Brown için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

FENERBAHÇE SATMAYA NİYETLİ DEĞİL

Fenerbahçe yönetiminin ise ara transfer döneminde Archie Brown'la yollarını ayırma gibi bir düşüncesinin bulunmadığı ifade edildi. Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibinin ilgisine rağmen 24 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmayı planlıyor.