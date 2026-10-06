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Kazakistan'da 14 askerin öldüğü faciada eski Deniz Kuvvetleri Komutanı tutuklandı

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Kazakistan'da Hazar Denizi kıyısındaki tatbikatta 14 askerin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Kanat Niyazbekov tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, Niyazbekov'un görevi ihmal etmekle suçlandığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kazakistan'da Hazar Denizi kıyısında gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında 14 askerin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında eski Kazakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Kanat Niyazbekov, görevi ihmal ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Kazakistan'da Hazar Denizi kıyısında düzenlenen askeri tatbikat sırasında meydana gelen faciaya ilişki soruşturma süreci sürüyor. Kazakistan İçişleri Bakanlığı, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Kanat Niyazbekov'un 14 askerin hayatını kaybettiği tatbikatla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını ve mahkeme kararıyla tutuklandığını duyurdu. Niyazbekov'un görevi ihmal etmekle suçlandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, soruşturmanın sürdüğünü ve Niyazbekov'un tutuklanmasıyla ilgili yasal sürecin devam ettiğini bildirdi. Soruşturma kapsamında tatbikatın planlanması, güvenlik kurallarına uyulması, hava şartlarının değerlendirilmesi ve sorumlu yetkililerin eylemleri inceleniyor.

Ne olmuştu?

Kazakistan'da 24 Eylül'de Mangıstau bölgesinde gerçekleştirilen "Hazar Korganı-2026" askeri tatbikat sırasında hava şartlarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle 17 asker denize sürüklenmiş, 14 asker hayatını kaybetmişti. Tatbikattaki ölümlerle ilgili daha önce 5 Savunma Bakanlığı yetkilisi şüpheli olarak gözaltına alınmıştı. Niyazbekov, Ağustos 2025'te Kazakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirilmiş, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından 3 Ekim'de görevden alınmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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