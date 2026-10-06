Biri polis 3 kişiyi vuran alkollü sürücü tutuklandı

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Afyonkarahisar’da ehliyetsiz ve alkollü olarak otomobil kullanan 17 yaşındaki sürücü, park halindeki araca çarptıktan sonra çıkan tartışmanın ardından tüfekle ateş açarak biri polis memuru 3 kişiyi yaraladı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAZANIN ARDINDAN KAVGA ÇIKTI

Eşrefpaşa Mahallesi Şehit Bahadır Özenç Caddesi'nde dün gece meydana gelen olayda, S.B.E., yönetimindeki araçla park halindeki başka bir araca çarptı. Kazayı gören park halindeki aracın sahibi, yakınları ile olay yerine geldi. Ehliyetsiz sürücü S.B.E., iddiaya göre araç sahibine masrafını karşılama vaadinde bulunarak, bunun karşılığında polise haber verilmemesini istedi. S.B.E.'nin bu isteğinin kabul edilmemesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

EVİNDEN TÜFEK ALIP DÖNDÜ

Arbedenin ardından S.B.E. evine giderken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. S.B.E. ise yanına aldığı tüfekle olay yerine dönerek, kalabalığın üzerine doğru ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği biri polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan S.B.E.'nin ise yapılan testlerde alkollü olduğu da belirlendi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından S.B.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı