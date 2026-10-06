Sakarya'da polisten 5 kilometre kaçtı! Alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 350 bin lira ceza

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan ve 5 kilometre süren takip sonucu yakalanan M.Y.'ye 350 bin lira ceza uygulandı. Alkollü olduğu da belirlenen M.Y.'nin 'dur' ihtarına uymadığı anlar, başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

KONTEYNERE VE AĞAÇLARA ÇARPTI

Olay, dün gece saatlerinde Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, 'dur' ihtarına uymayan M.Y.'nin kullandığı otomobili takibe aldı. Yaklaşık 5 kilometre süren takip sırasında otomobilin çöp konteyneri ve ağaçlara çarptı. Polisin takibi sonucu yakalanan otomobilin sürücüsü M.Y. gözaltına alındı.

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ÇIKTI

M.Y.'nin alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edilirken, yapılan işlemlerin ardından kendisine yaklaşık 350 bin TL idari para cezası uygulandı. Otomobil sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı anlar, başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı