Fransa'da öğrenci eyleminde korkunç olay! Müdahale sırasında bomba patladı, 15 yaşındaki çocuk elini kaybetti

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Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşullarına yönelik protestoları sürerken Lens'te yaşanan olay ülkede gündem oldu. Polis müdahalesi sırasında elinde bomba patlayan 15 yaşındaki öğrenci hastaneye kaldırıldı.

POLİS MÜDAHALESİ SIRASINDA PATLADI

Lens'te dün düzenlenen eylem sırasında 15 yaşındaki bir lise öğrencisinin elinde bomba patladı. Patlama sonucu elini kaybeden öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin sağlık durumunun hayati tehlike taşımadığı bildirildi.

Pas-de-Calais Valisi François-Xavier Lauch ve Bethune Savcısı Etienne Thieffry'nin açıklamalarında, olay sırasında polisin bölgede müdahalede bulunduğu belirtildi. Savcı Thieffry, öğrencinin bombayı yerden alıp almadığının ya da bombanın öğrencinin üzerine düşüp düşmediğinin henüz kesin olarak belirlenemediğini açıkladı.

GM2L TİPİ BOMBA İDDİASI

Olayın ardından soruşturma IGPN'ye devredildi. Fransız basınında yer alan haberlerde, patlayan mühimmatın güvenlik güçlerinin kullandığı ve daha önce de ağır yaralanmalara yol açtığı belirtilen GM2L tipi bir bomba olabileceği öne sürüldü. Ancak bu bilgi soruşturma kapsamında henüz kesinlik kazanmadı.

ÖĞRETMEN AÇIĞI VE KALABALIK SINIFLARA TEPKİ

Öğretmen açığı, kalabalık sınıflar, okulların fiziki koşulları ve eğitim kaynaklarının yetersizliğine karşı başlayan lise protestoları ülke genelinde sürüyor. Fransa Eğitim Bakanlığının verilerine göre dün ülke genelinde 589 eğitim kurumu protestolardan etkilendi.

215 ÖĞRENCİ, 650 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

Protestolarda yaralanan öğrencilerin sayısının 215'e ulaştığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı ise eylemler sırasında yaklaşık 650 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı. Eğitim personelinden 78 kişinin de yaralandığı belirtildi.

10 OLAY SORUŞTURMALIK OLDU

Protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalelerine ilişkin 10 soruşturma dosyasının IGPN'ye gönderildiği aktarıldı. Lens'teki olayın yanı sıra Saint-Ouen-l'Aumone kentinde 14 yaşındaki bir öğrencinin yüzünden ağır yaralanması ve Tours'da 16 yaşındaki bir öğrencinin gözünden yaralanması da soruşturulan olaylar arasında yer alıyor.

EYLEMLERİN BUGÜN DE SÜRMESİ BEKLENİYOR

Le Monde gazetesinin haberine göre, ülke genelinde on binlerce lise öğrencisinin ve sendikaların bugün yeniden sokağa çıkması bekleniyor. Başbakan Sebastien Lecornu hükümeti, gösterilerin "barışçıl" ve yasal çerçevede yapılması çağrısında bulundu. Hükümet, son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle güvenlik önlemlerini de artırdı.

Kaynak: ANKA