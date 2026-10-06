Bakan Gürlek'ten çarpıcı Kozinoğlu sözleri: Kurtlar Vadisi'nde elektrik kesintisi bile işlenmiş

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. AA Editör Masası'nda konuşan Gürlek, soruşturma kapsamında "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinin de mercek altına alındığını belirterek, Kozinoğlu'nun ölümünden önce dizide ona benzetilen bir karakterin ölümünün canlandırıldığını ve cezaevindeki elektrik kesintisine kadar bazı ayrıntıların senaryoda yer aldığını söyledi.

"KARAKTERİN ÖLÜMÜ CANLANDIRILIYOR"

Soruşturmada Kurtlar Vadisi bağlantısına değinen Gürlek, dizinin senaryosunu yazan 3 kişinin "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadelerinin alındığını belirtti.

Gürlek, "Kurtlar Vadisi'nin bir bölümünde karakterin ölümü canlandırılıyor. Senaryoyu yazan 3 kişiyi bilgi sahibi olarak delillendirdiler. Cezaevindeki elektrik kesintisine kadar dizide işleniyor." ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan daha önce "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.

"KAZIM KAŞİFOĞLU" KARAKTERİ MERCEK ALTINDA

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisi hakkında da inceleme başlattı. Dizide yer alan "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin önce vatan haini olarak gösterilmesi, ardından öldürülmesi soruşturma dosyasındaki inceleme konuları arasında yer aldı.

Başsavcılık ayrıca bazı sahnelerde "FG" harf grubunu taşıyan araç plakalarının kullanılması ile dizide FETÖ lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içerik bulunup bulunmadığının bilirkişi heyeti tarafından incelenmesine karar verdi. Bunlar henüz soruşturma kapsamında incelenen iddialar; kesinleşmiş tespitler değil.

DİZİNİN OYUNCULARININ DA İFADESİ ALINDI

Soruşturmanın genişletilmesiyle dizide "Ömer Baba" karakterini canlandıran Emin Olcay ile "Kazım Kaşifoğlu" karakterini oynayan Sedat Savtak'ın da tanık sıfatıyla ifadeleri alındı. Pana Film direktörü İhsan Karademir ise "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Karademir hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

2012'DE DOSYA KAPATILMIŞTI

Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 12 Kasım 2011'de rahatsızlandı. Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kozinoğlu'nun hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümün ardından kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelendi; cezaevi, jandarma ve sağlık personeli ile Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları ve eşinin ifadeleri alındı. Yürütülen soruşturma sonucunda 10 Nisan 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

15 YIL SONRA DOSYA YENİDEN AÇILDI

Dosya, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden incelendi. Yapılan değerlendirmelerin ardından Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla 2012'de verilen takipsizlik kararı kaldırıldı.

Soruşturma yeniden açılırken dosya hakkında gizlilik kararı alındı ve özel bir soruşturma ekibi oluşturuldu.

SAVCILARIN DA ARALARINDA OLDUĞU İSİMLER TUTUKLANDI

Yeniden açılan soruşturma kısa sürede genişledi. Olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı.

Eski gazeteci Osman Arslan da tutuklanan isimler arasında yer aldı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

FETÖ kapsamında yargılandığı davada hükümlü Enver Altaylı ile "Kurtlar Vadisi" senaryosuna dahli bulunduğu tespit edilen eski emniyet müdürü Bayram Özbek de soruşturma kapsamında tutuklandı. Son açıklanan tabloda soruşturmada tutuklu şüpheli sayısı 9'a ulaştı.

MEZARI AÇILDI, ÖRNEKLER ADLİ TIP'TA İNCELENDİ

Soruşturmanın en dikkat çekici adımlarından biri de Kozinoğlu'nun mezarının açılması oldu. Kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla feth-i kabir kararı verildi.

Mezardan kemik, toprak ve diğer örnekler alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İncelemenin tamamlanmasının ardından örnekler yeniden Ümraniye'deki Kocatepe Mezarlığı'nda bulunan kabre konuldu.

KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR?

1955 doğumlu Kaşif Kozinoğlu, 1976 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. Askerlik kariyerinin ardından 1995 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı'nda göreve başladı. Özellikle Orta Asya, Kafkaslar ve Orta Doğu'da görev yaptığı biliniyordu.

Kozinoğlu, 2011 yılında yürütülen OdaTV soruşturması kapsamında tutuklandı ve Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Kozinoğlu, yargılama süreci devam ederken 12 Kasım 2011'de cezaevinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

O dönem yapılan incelemelerde ölümünün akut koroner yetmezlik sonucu gerçekleştiği değerlendirilmiş, zehirlenmeye ilişkin kesin bir bulguya ulaşılamamıştı. Ancak ölümüne ilişkin soru işaretleri yıllar boyunca devam etti.

Aradan yaklaşık 15 yıl geçtikten sonra dosyanın yeniden açılmasıyla birlikte Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeni ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığı yeniden araştırılmaya başlandı. Yeni soruşturma kapsamında cezaevi görevlilerinden savcılara, gazetecilerden "Kurtlar Vadisi" ekibine kadar çok sayıda kişinin ifadesi alınırken, dizideki bazı sahneler de bilirkişi incelemesine konu edildi.

Kaynak: Haberler.com