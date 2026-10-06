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Gökberk Yıldırım'dan Haysiyet'in yeni bölümü için çarpıcı ipuçları: Aziz'in ölümü her şeyi değiştirecek

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Gökberk Yıldırım'dan Haysiyet'in yeni bölümü için çarpıcı ipuçları: Aziz'in ölümü her şeyi değiştirecek Haber Videosunu İzle
Gökberk Yıldırım'dan Haysiyet'in yeni bölümü için çarpıcı ipuçları: Aziz'in ölümü her şeyi değiştirecek
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Kanal D'nin Haysiyet dizisinde Tufan karakterine hayat veren Gökberk Yıldırım, Aziz'in ölümünün ardından Karlıova ailesini bekleyen gelişmelere ilişkin ipuçları verdi. Yıldırım'ın “Bir ölüm belki yeni bir canı doğuracak” sözleri, hikayenin seyrine ilişkin merakı artırdı.

  • Kanal D dizisi Haysiyet'te Tufan karakterini canlandıran Gökberk Yıldırım, dizide Aziz'in ölümünün ardından Karlıova ailesini zorlu bir sürecin beklediğini belirtti.
  • Yıldırım, yaşanan gelişmelerin hikâyede büyük bir döngünün başlangıcı olacağını ve bir ölümün yeni bir canı doğurabileceğini ifade etti.
  • Yıldırım, ağızdan çıkan sözlere dikkat edilmesi gerektiğini, dua ve bedduanın nerede karşılık bulacağının bilinemeyeceğini söyledi.

KANAL D’nin bu akşam ekrana gelecek dikkat çeken dizisi Haysiyet’te Tufan karakterine hayat veren Gökberk Yıldırım, dizinin son bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından samimi açıklamalarda bulundu. Aziz’in (Asir Gündoğdu) ölümünün ardından önemli ipuçları veren Yıldırım, Karlıova ailesini bekleyen büyük kırılmaya dikkat çekti.

"AİLEYİ ZORLU BİR SÜREÇ BEKLİYOR"

Dizide yaşanan ölümün tüm Karlıova ailesini etkileyeceğini belirten Gökberk Yıldırım, karakterleri zorlu bir sürecin beklediğini söyledi. Yıldırım, “Karlıova ailesinin üstüne büyük bir ateş düşecek. Bu, herkeste bir şeylerin başlangıcı, bazılarının sonu olacak ya da bazılarının dönüşünü sağlayacak” diye konuştu.

"BABA BEDDUASI TUTAR"

Gökberk Yıldırım, ‘Biliyorsunuz, baba bir laf ediyor. ‘Baba bedduası tutar’ın karşılığı Aziz’ diyerek yaşananlardan Tufan’ın da etkileneceğini söyledi.

"AĞZIMIZDAN ÇIKANLARA DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR"

Yıldırım, “Gerçekten ağzımızdan çıkanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Nerede vuku bulacağını, nerede o dua kapısının açık olacağını bilemeyiz. Dua da öyle, beddua da öyle” ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK BİR DÖNGÜYE GİRECEĞİZ"

Yaşanan gelişmelerin hikâyede büyük bir döngünün başlangıcı olacağını belirten Yıldırım, “Bence çok büyük bir döngüye gireceğiz. Bir ölüm belki yeni bir canı doğuracak” dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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